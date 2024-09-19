驚！女大生白天獨行公園　遭色狼撲倒圖性侵　霸氣1招成功嚇退

霸氣擊退淫狼！馬來西亞1名女大學生，日前在大白天獨自途經校園附近公園小樹林的小路時遇到奇怪男子，更被對方撲倒在地上圖謀不軌，幸女生使出1絕招成功嚇退色狼，力保不失。事主其後在社交平台小紅書發相列出色狼特徵，提醒其他人、特別是女生要小心提防。



馬來西亞1名女大學生，日前獨自途經校園附近公園小樹林小路時遇到奇怪男子，更被對方撲倒在地上圖謀不軌，幸成功把對方嚇跑。（示意圖／gettyimages）

獨自走公園樹林被色狼撲倒 1招嚇退

遇上色狼的華裔女生於馬來西亞優大（UTAR，拉曼大學）讀書，事發於9月11日下午4時，女生獨自途經校園附近雙溪龍第2區公園小樹林小路時，途中遇到1名奇怪男子，「起初沒有多想，但是預感說這個人很奇怪」。

沒想到預感立即應驗，女生指出，當她走路時，男子突然走近，然後直接將她撲倒，疑有所企圖。突如其來的襲擊令女生嚇了一跳，於是奮力大喊一聲，幸成功將男子嚇跑，「他可能嚇到就跑掉了，還好什麼沒發生，也沒受傷」。

女生指男子突然近並直接將她撲倒，令她嚇了一跳，於是奮力大喊一聲，幸成功嚇跑對方。（小紅書）

拍下色狼身影提醒大家注意

女生雖不敢追趕，但仍找緊機會拍下色狼身影，事後以事後以「UTAR性騷擾」為題在小紅書發文，並上載該照片，又列出色狼特徵，提醒其他人小心，「只來得及拍這張照片，雖然有點模糊，這人看起來不像本地人，高大瘦。請走這條路，走小樹林去學校的人，小心小心小心 注意此人！特別是女生！」。

帖文引來網民熱議，不少人讚樓主機警，也有人感謝樓主提醒。

樓主上載照片，並列出色狼特徵，提醒其他人小心。（小紅書）

校方：事發當日沒保安巡邏涉事公園

據馬來西亞《中國報》報道，該女生已向優大學生代表會反映，以及到雙溪龍警局報案。優大學生代表會主席蘇凱澤指，此事已反映給校方，校方稱這兩天剛好有1名保安員請假，所以當日沒保安員巡邏該公園。他又說，校方會在學生經常出沒地方安置保安員巡邏，天黑後也有學校保安員護送學生回家，但學生需要申請。

蘇凱澤另提到，該公園環境隱密，匪徒容易有機會犯案，2年前曾有暴露狂出沒，他會繼續與校方彙報後續行動，讓校方加強治安。