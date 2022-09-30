22歲人妻走夜路遭6男挾持　夫面前輪姦4小時　被擄1舉動終脫魔掌

印度發生駭人聽聞的輪姦案！1名22歲人妻晚上與奶奶家的親戚吵架後，不聽丈夫勸告堅持離開，打算走夜路回35公里外的娘家，丈夫與姐夫其後追出，並陪伴妻子邊走邊勸說，詎料途中遭6名男子挾持，女子在丈夫面前慘遭6男性侵凌辱長達4小時。人妻其後更遭歹徒拖上電單車擄走，幸途中她見到警局便立即大聲呼叫，把兇徒嚇得摔下車，終能逃出魔掌。



印度1名22歲人妻遭6名男子挾持，並在丈夫面前被性侵凌辱長達4小時。（示意圖／gettyimages）

綜合當地媒體報道，事件於上周六（9月24日）晚上在帕拉木縣（Palamu）附近發生，22歲人妻與奶奶家的親戚吵架後不想待在家裏，即使丈夫勸她留下，但她仍堅持在大夜晚走路回去35公里外的娘家。

人妻離開後，丈夫擔心其安危，於是與姐夫一同外出尋找，不久便找到獨自行走的妻子，於是再勸她回家，詎料突然有6名男子駕駛電單車靠近並抓住他們，搶走手機並毆打一番。6名男子其後更狂性大發，輪流性侵人妻長達4小時，其間丈夫被固定在地上，被迫看着妻子遭凌辱。

6名男子其後更狂性大發，輪流性侵人妻長達4小時，其間丈夫被固定在地上，被迫看着妻子遭凌辱。（示意圖／gettyimages）

6名男子之後更把人妻拖上電單車擄走，幸好途中人妻機警地看到有警局，立即大聲尖叫求救，突如其來的舉動嚇得兇徒失去平衡當場摔下車。附近村民見狀立即上前幫忙，成功抓住其中2名兇徒，其餘兇徒則騎電單車逃去。

事件中，女子的丈夫被打成重傷，姐夫更被打至昏迷，人妻亦要送院搶救，一度情況危急，幸救治後轉為情況穩定。丈夫事後表示，他認識6名兇徒中的2人，而警方正調查事件，目前6名兇徒均已落網。