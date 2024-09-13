學生搭巴士掉重要證件卡套　遍尋不獲　獲車長相救：佢係英雄！

掉失個人重要物品，尤其是證件，難免會驚慌失措。最近1名學生在社交平台發文分享一件好人好事，表示早前乘搭巴士從油麻地到天水圍，下車後才發現放有身份證、學生證和八達通的卡套遺留在車上，她立即回到總站。由於不記得車牌號碼，她只好逐一登上巴士尋找，但遍尋不果，正當她想放棄並到警署報失之際，1名巴士車長上前詢問她的情況，「點知佢跟手就攞咗個卡套出嚟！嗰一刻我真係覺得佢係英雄！」。



1名學生早前乘搭巴士從油麻地到天水圍，下車後才發現放有身份證、學生證和八達通的卡套遺留在車上，她立即回到總站並逐一登上巴士尋找，但遍尋不果。（Threads圖片）

樓主在Threads上發文，指日前於油麻地乘搭69X巴士到天水圍，於天瑞巴士總站下車後，才發現自己的卡套不知所終。卡套內有身份證、八達通和學生證，「我仲要啱啱入咗500（元）落八達通」，她立刻返回總站，試圖找站長幫助，卻找不到詢問處或車長休息室，後來看到1名路過的車長，對方問她是否記得該輛部巴士的車牌號碼，但她毫無印象，便只好逐一上巴士尋找，「但我搵咗好耐，搵晒咁多架69X都係冇」。

樓主續指，在超過半小時後，她於其中1架巴士的上層聽到車長準備開車，她只好放棄，並下車到附近警署報失，此時1名車長發現了樓主，詢問她發生何事，聽到樓主解釋後，「點知佢跟手就攞咗個卡套出嚟！嗰一刻我真係覺得佢係英雄！」。

正當樓主想放棄並到警署報失之際，1名巴士車長上前詢問她的情況，「點知佢跟手就攞咗個卡套出嚟！嗰一刻我真係覺得佢係英雄！」。（示意圖／資料圖片）

失而復得的樓主當下不停向該名車長道謝，對方則表示本來打算將失物交到西九龍巴士總站。樓主在文中表示，幸好自己該天沒有放棄，才可以在即日剛好遇上拾獲卡套的車長，「唔知偉大嘅演算法會唔會畀車長見到呢個post，但我想講巴士哥哥你真係好靚仔」。

不少網民紛紛留言，呼籲樓主向巴士公司表揚相關車長，又分享過去同樣遇到熱心車長的經歷，「係咪要表揚下個車長」、「去九巴熱線表揚下」、「我遇到在粉嶺區九巴車長真係幾好，當年我女4歲唔見個芭蕾舞袋，司機開車門畀我找，找到最後一架尋回；另一次（女兒）6歲跌八達通，去站頭拎得番，佢（車長）話晚6時打去學校冇人聽電話，打算明早再打去學校，但我已到站頭拎返」。