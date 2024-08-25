港女搭巴士遺手機！的士司機免收車資兼做1事　成功尋電話勁感恩

好人好事的士司機！有女生不慎將電話遺留巴士上，因腳傷未能上前追截巴士，無助之下只好登上的士，並向司機解釋因由，希望可以去總站追回巴士。雖然她當時「身上一蚊都無」，但司機未有介意，反而開啟巴士應用程式追蹤巴士去向，再接載她到巴士總站，沿路亦一直安慰，「明白唔見咗手機會好緊張嘅」。樓主最終成功找到巴士以及尋獲電話，惟的士司機早已離去，故公開事件表揚「其實的士司機都有好人」，兼且盼望找到該司機以答謝對方。



有港女於巴士遺留電話，的士司機拒收車資兼助追蹤巴士去向，終尋回電話。（《降魔的》劇照）

「記錄香港好人好事一則」，該女生在 threads 帳號發文，指某日早上搭乘606號巴士上班，下車時發現耳機突然無聲，直言「已經心知不妙」，相信是將電話遺留於巴士上。由於她腳部有傷，未能上前追截巴士，心急如焚之下只好選擇截的士。

樓主上車後向的士司機解釋來龍去脈，希望可以去總站追回巴士，礙於她「身無分文」，故徬徨問對方，「你介唔介意我搵返手機之後，用八達通畀返錢你？」，亦表示若對方介意，她可即時下車。當樓主自覺荒謬時，司機未有拒絕，反而開啟巴士應用程式追蹤巴士去向，再接載她由九龍灣前往彩雲巴士總站，沿路更一直安慰，「明白唔見咗手機會好緊張嘅」。

樓主到達巴士總站時向司機承諾，「唔好免費車我啦，如果你唔介意等我一陣，我搵返手機會即刻用八達通畀返錢你」。樓主一段時間後找到巴士，亦幸運於原位尋獲電話，但的士司機早已離開。她非常感激對方，「我真係超級感恩」，藉事件指出「其實的士司機都有好人」，盼透過公開事件能找到「一位揸N字頭車牌嘅的士司機」，以便其有機會答謝對方。

樓主最後於巴士尋回電話，但的士司機早已離去。（示意圖／資料圖片）

網民都大讚該的士司機好人，「說好香港故事無誤」，並提醒樓主下次要小心，「搵返就好啦，不過下次都要小心啲，唔係次次都有機會咁好彩」。

有人則分享遇到好司機經歷，「有次我喺彩虹蕩失路，但係趕返工，叫司機車我去最近嘅過海的士站飛的返工，之後佢話最近嘅過海的士站要去到漆咸道南，同埋星期六好塞車，之後佢車咗我去彩虹地鐵站，程車幾分鐘無跳錶，我畀$30佢。司機拒絕咗我2次，唔肯收錢，嗰下勁唔好意思，但係又好趕時間咁要衝去搭地鐵，當刻其實好想影低佢車牌方便日後報恩，但係又怕嚇親佢」。

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