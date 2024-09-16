阿婆搭巴士剪指甲拒受勸：食晒佢得未？　車長1句神回：不准飲食

乘搭公共交通工具時，乘客理應保持車廂整潔。有網民分享，其車長朋友日前駕駛巴士時，得知有1位年老女乘客在車廂剪指甲，於是2次播放「請保持車廂清潔」廣播，但對方仍然我行我素，車長唯有開咪要求停止，甚至警告「如果唔係，我（車長）就請你（阿婆）落車慢慢剪」，阿婆反駁「冇剪落地下，兜住㗎」，車長解釋是要求她勿再剪指甲。



阿婆卻指「咁我（阿婆）食晒佢，得未呀？」，車長神回答「食指甲呀？巴士唔准飲食，你（阿婆）食指甲，我（車長）一樣可以請你落車」，令到全場爆笑，涉事車長在留言現身，「真係估唔到佢會話食晒啲指甲，好彩我轉數都夠快，制止咗佢食指甲」，許多網民笑言「師兄，你值得受到表揚」、「多謝你，車長」。



阿婆不理會車長勸告，繼續在巴士剪指甲，甚至反駁「咁我（阿婆）食晒佢，得未呀？」，車長神回答「食指甲呀？巴士唔准飲食，你（阿婆）食指甲，我（車長）一樣可以請你落車」。（示意圖/gettyimages）

網民在Threads表示，其車長朋友早上駕駛1條巴士路線，得知有1位年老女乘客在車廂剪指甲，因而播放「請保持車廂清潔」廣播2次，希望提醒對方，但老婦繼續剪指甲，車長唯有直接開咪，「剪指甲嗰位乘客，請你停止剪指甲唔該，巴士唔准剪指甲」，老婦卻沒有理會。

車長再開咪，「剪指甲嗰位乘客，請你停止剪指甲，如果唔係，我就請你落車慢慢剪」，老婦今次忍無可忍，強調自己「都冇剪落地下，我兜住㗎」，車長解釋「話你唔准剪指甲，唔係話你兜住同整污糟架車」。

老婦突然爆出金句，「咁我食晒佢，得未呀？」車長先「哦」了1句，繼而指出「食指甲呀？巴士唔准飲食，你食指甲，我一樣可以請你落車」，車長說完後，自己和其他乘客忍不住笑了出來。

許多網民笑讚車長回應，「師兄，你係有啲料」、「車長完美KO」、「師兄，你值得受到表揚」。（示意圖/gettyimages）

涉事車長在留言中現身，直言不喜歡有人在巴士剪指甲，「通常呢啲鬧人嘅說話，我都會諗定要講咩，仲要諗定對方點覆、點駁嘴，再繼續鬧落去」，其實同車乘客都出聲勸喻老婦，豈料老婦聲稱會食指甲，笑言自己「轉數都夠快」，阻止對方食指甲。

大量網民笑言「師兄，你係有啲料」、「車長完美KO」、「如果個個司機都咁盡責，一定會少咗好多無品嘅乘客」、「想睇佢表演點食法」、「笑死」。

（Threads）