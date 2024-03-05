尷尬！元朗食店只收現金　小紅書女無錢畀想咁做　老闆神回應絕了

人間有愛！有女生於小紅書發文表示，她日前到元朗1間雞蛋仔店舖買雞蛋仔，到下單後才發現沒帶銀包，偏偏店舖又列明只收現金，令她相當崩潰，「好尷尬，忘帶現金了，好怕被罵」。然而老闆的暖心回應令樓主相當意外，直指「好吧好吧，厚着臉皮要了」。帖文引來網民熱議，大讚「這老闆人也太好了」。



有女生於小紅書發文表示，她日前到元朗1間雞蛋仔店舖買雞蛋仔，下單後才發現沒帶銀包，偏偏店舖又列明只收現金，令她相當崩潰。（ 小紅書）

該女生於小紅書以「香港好尷尬，忘帶現金了，好怕被罵」為題發文，講述在元朗旅遊尋找美食崩潰經歷。她當日光顧元朗1間只收現金的雞蛋仔店舖，想購買1袋雞蛋仔，下單後才發現沒有帶銀包，「我以為我帶了現金就懶得問了，想着要不把硬幣用了才去翻包，結果才發現沒帶錢包」。

慌忙的樓主於是趕緊問老闆是否能用八達通，但老闆強調只收現金。（ 小紅書）

慌忙的樓主於是趕緊問老闆是否能用八達通，但老闆強調只收現金，還問她差多少錢。樓主無計可施，加上雞蛋仔已在烤焗，「尷尬了都快熟了那雞蛋仔」，唯有問老闆可否用PayMe轉賬，然而老闆的回應令她相當意外，「老闆說不用了，算請我（吃）或者下次妳再付吧」。

面對老闆暖心好意，樓主「厚着臉皮」接收了雞蛋仔，慶幸「老闆也沒罵我還笑嘻嘻地對我說沒關係」。

帖文引來網民熱議，大讚老闆暖心。（ 小紅書）

帖文引來網民熱議，大讚老闆暖心，「這老闆人也太好了」、「18塊錢在小紅書賣廣告， 值了」。也有網民提醒樓主不要辜負老闆信任，「吃完馬上回家拿錢還他」、「多遠都一定會還老闆，莫辜負別人的信任」。