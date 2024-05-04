男生想打尖稱「只要1杯美式」！心理師神回一句對方即乖乖去排隊

不少上班族早上都會去買一杯咖啡提神。台灣心理師張榮斌買咖啡時，被一位大哥插隊，被店員制止後卻走過去跟他說，「我只是要一杯美式而已」，於他隨口回了一句，讓大哥乖乖走到後面排隊，此文一出引發不少網民討論。



心理師張榮斌在Facebook專頁「張榮斌心理師的運動處方箋」分享，他買咖啡時，排在第三順位，當他正在研究APP裏好友分享卷的內容時，一位大哥從他後方越過前面的人，到了櫃檯喊了聲「我要美式！」，他還沒反應過來這是插隊時，店員制止他，「先生請排隊唷！」，大哥則是說了句「喔！排隊！」後退了一步。

那位大哥看了在排隊的顧客，剛好跟他對到眼，於是走過去對他說，「要排隊唷？我只是要一杯美式而已」，他心想，莫非大哥是要他讓位置，於是隨口回應，「嘿啊！要排隊…我只是想要兩杯拿鐵而已。」，大哥點點頭，才乖乖走到後面排隊。只是大哥後來一直在實況轉播「還有兩個！」、「還有一個！」…「再三號就是我的了！」之類的。

心理學有研究指出，在請求別人時只要給得出理由，不管理由是甚麼，對方答應的機會都會提高，但拒絕別人時，也可以用同樣的方式唷！

網友紛紛表示，：

．「對耶，時常第一反應會是『喔，好』，然後就退一步讓他，可是幾秒後回過神會覺得：我幹嘛讓啊？ 」

．「這是真的，有時候就是覺得你講得出原因，我讓你一下沒事」

．「我兩杯都排了，你一杯算甚麼？而且你美式（沒事），我拿鐵，我比較辛苦耶」

．「好中肯的回應」

．「好的店員是會居中協調的，有些店員看到客人插隊也不管，最讓人感到不舒服」

．「誰不是為了一杯飲料在排隊」

．「我以為你會說，就算你只是要跟店員小姐要line，也是要排隊…(誤) 」

．「插隊的人，總是可以莫名其妙的理（厚）直（顏）氣（無）壯（恥）」

．「心情不好的我…看完也笑了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】