身教！男童搭地鐵倒瀉飲料　2父子齊踎低抹乾淨　網民睇到另1重點

小孩做錯事，父母理應立即糾正，甚至陪同子女承擔責任。1名女子在小紅書表示， 日前乘搭內地地鐵，見到1名男童沒有拿穩飲料，飲品跌在車廂透了一大片，同行父親輕斥1句「你看你幹的什麼事兒？」，然後詢問兒子有沒有紙巾。女乘客好心遞上紙巾，但父親拒絕，繼而由兒子取出卷裝廁紙，2父子合力抹乾淨，父親提醒兒子「弄髒地板沒關係，擦乾淨就好」。



小紅書女大讚「教育就是以身作則」，其他網民留言指「個個小孩都這樣，誰還會討厭啊？」、「只要家長真的努力管了，身為路人也不會說什麼」，亦有網民留意到其他乘客用物件霸佔座位，令到其他人坐不到，「一樣米養百樣人」。



父子合力抹乾淨，獲得網民讚好，同時留意到其他乘客用物件霸佔座位。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，最近乘搭地鐵見到1對父子，其間男童沒有拿穩飲料，「砸在地上撒了一地」，男童當時無助抬頭望向父親，人父一度愣住，抱怨1句「你看你幹的什麼事兒？」，然後開始尋找紙巾，同時詢問兒子有沒有。

樓主當時見到他們貌似沒有紙巾，於是將自己1包紙巾遞了過去，但人父表示「不用、不用，你這紙太好，我們包包裡有卷紙」。兒子取出紙巾後，他們一起擦乾淨車廂骯髒位置。

男童亦努力抹乾淨。（小紅書圖片）

擦完之後，爸爸詢問兒子「剛才是不是睡着了啊？弄髒地板沒關係，擦乾淨就好」，並指自己鞋子被男童澆濕，感覺難受，最後補問「你（男童）睡醒了沒有？」。

樓主形容「最好的教育真是以身作則，批評與吼叫只會顯得大人很沒有教養，也不懂的如何教育孩子」，許多網民亦表示「爸爸好似幾寸嘴，但肯陪阿仔一齊抹，都算難得」、「這樣的家長才適合生孩子」，亦有人留意到其他乘客用物件霸佔座位，「這才是正常的！那女的用包佔個座位挺不正常的」。

（小紅書）