打工仔請SL！00後同事以為「死X咗」　後續這句話震驚全網：SLDPK

這是潮語形成的代溝嗎？日前有打工仔於網上發文大呻，指因身體抱羔所以請病假（SL，即Sick leave），不過1名00後同事卻不斷於公司群組找他，「係咁@我」，有同事隨即提醒對方，「佢（樓主）SL（Sick leave）咗呀」。不料該名00後同事竟回覆「RIP」（Rest in peace，安息），更稱「咁快死X咗」，樓主其後把將對方踢離群組。



網民看完帖文都感到爆笑，形容是「#SLDPK（笑X到X街的簡稱）後遺症」，又指年輕一代看到「SL」的確會聯想到「死X咗」、「笑X死」等粗口用語，「網上潮語成日咁用，年輕人慣咗，有誤會啫」。不過亦有人質疑事件真確性，「無『是咁的』0分」。記者翻查網上資料，發現樓主帖文內容和社交平台Threads某帖文如出一轍，而原始帖文已被刪除。



有打工仔身體不適請病假（SL，即Sick leave），有位00後同事誤會SL意思，再爆1句超傻眼。（《愛的迫降》劇照）

00後同事誤會SL意思

「咁搞笑嘅嘢當然係公司gp（群組）發生」，有網民於連登討論區以「個OnX 00後同事以為我死X咗」為題發帖，指當天因為身體不適，故向公司請病假，但就形容其中1名00後的同事「好似有急事」，不斷於公司群組「無啦啦係咁@我」，樓主當下已覺得對方行為極之無禮。

其他同事見狀亦善意提醒對方，並稱「佢（樓主）SL（Sick leave）咗呀」，距料00後同事突然回覆「RIP」，又語出驚人稱：「咁快死X咗」，樓主對此氣憤不已，即時將對方踢離群組，再於網上發文抱怨。

該00後同事誤解SL（Sick leave）意思是「死X咗」。（《校對女王》劇照）

有網民覺得事件搞笑，「SLDPK（笑X到X街的簡稱）」、「你個同事擺明咒你死」、「00後係戇X真係唔係傳說」、「聽日返去鬧到佢跪喺度喊」、「已經預視到將來用拼音簡寫嘅禍害」。樓主之後再補充，「佢平日已經早5分鐘出去Lunch」，感不滿繼而直斥對方過份。

有關帖文內容相信最先在社交平台Threads發布，但現時已被刪除。（Threads截圖）

惟有不少留言質疑事件真偽，甚或認為是樓主「作故仔」，「無『是咁的』0分」、「今次算作得幾好笑」、「你邊有Sick leave呀？你咪返緊工開Post，然後自己貼堂囉」。記者翻查網上資料，發現內容和社交平台Threads某帖文如出一轍，相信連登樓主是複製他人原文，並轉載到連登試圖掀起討論，而原始帖文則已刪除。

（綜合）