1毫子升值500萬倍！美國家庭秘存錯體硬幣46年　開天價拍賣惹哄動

電影《國產凌凌漆》曾提及「就算1張廁紙、1條底褲，都有佢本身嘅用處」，而1毫子的價值更加可能無限大！美國造幣廠於1968年製造硬幣時，會添加「S」字鑄幣廠標記，但過程中曾發生失誤，在1975年目前已知有2枚1毫子硬幣沒有添上標記，這個錯誤反使這2枚硬幣價值飆升，其中1枚在2019年以51.6萬美元（398萬港元）高價售出，另1枚一直由俄亥俄州1個家庭秘密保存46年，直到近日家族中的3姊妹繼承遺產，決定將硬幣公開拍賣，行內人士保守估計拍賣價起碼都有50萬美元（385萬港元），拍賣價是其賬面價約500萬倍。



美國造幣廠售出1975年製精製硬幣，每套總共有6枚不同硬幣，每枚售價為7美元（54港元），卻出現1枚沒有添上標記的1毫子硬幣。（Great Collections官網圖片）

精製硬幣每套有6枚

自1968年以來，美國造幣廠會為硬幣添加「S」字鑄幣廠標記，過往曾有6次沒有加上「S」字，其中1次發生在1975年，去到1977年，美國造幣廠售出1975年製精製硬幣，每套總共有6枚不同硬幣，每枚售價為7美元（54港元）。

圖為沒有添上「S」標記的1毫子硬幣正面。（Great Collections官網圖片）

收藏家發現錯誤

當時加州有收藏家購買5套精製硬幣，卻發現第1枚1975年製1毫子硬幣沒有「S」字鑄幣廠標記，於是交由專業硬幣組織認證。至到1978年1月，研究硬幣組織發表了第1篇相關「錯體硬幣」的文章，令到收藏家和交易商開始檢查自己硬幣，該名首先發現錯誤的收藏家在藏品中再發現第2枚錯體1毫子硬幣，隨後賣給1名硬幣交易商。

圖為該枚沒有添上標記的1毫子硬幣背面。（Great Collections官網圖片）

意外成為最快買家

購入錯體1毫子硬幣的交易商來自伊利諾伊州布盧明頓，專門研究沒有添上標記的硬幣，並在芝加哥開店，於1978年決定將該硬幣賣給其客戶，並透過郵件通知相關消息。其中1名經營乳牛場的女顧客露絲（Ruth E）曾向他買過類似硬幣，由於住在俄亥俄州，當時信件由芝加哥寄往俄亥俄州只需1天時間，其他州份例如紐約的客戶需等待2至3天才收到郵件，故露絲比其他客戶更快知道消息，而且成為首位問價買家。下1位買家較露絲遲了20分鐘，露絲最終完成交易，並將相關內容保密數十年，而當時售價高達約1.8萬美元（約14萬港元），相當於今時今日約9萬美元（約69萬港元）。

購得錯體1毫子硬幣收藏家的後人，決定透過收藏公司將硬幣公開拍賣。（Great Collections官網圖片）

拍賣價高達51.6萬美元

至於另1枚硬幣，交易商於1979年以3.8萬美元（29萬港元）賣給其他人，直到2011年拍賣會上才再登場，以當時創紀錄的 約34.9萬美元（約269萬港元）成交，而藏品於2019年再次被拍賣，並以45.6萬美元（約351萬港元）成交，但數天後，這枚硬幣就以51.6萬美元（398萬港元）高價再次被賣出。

錯體硬幣有價有市，當年已經吸引媒體報道。（Great Collections官網圖片）

秘密保存46年終願拍賣

至於露絲家庭過去46年來一直秘密保存這枚硬幣，令到行內一直不知道其下落。露絲過身後，硬幣交由兒子保存，近日他亦逝世，由3姊妹繼承家族遺產，專門從事貨幣收藏的公司多年前知道這個家庭收藏名貴硬幣，開始和對方接觸。3姊妹決定透過該間公司公開拍賣，並表示家人經常談論這枚硬幣，但直到去年才見到廬山真面目。

拍賣將於今年10月底進行，行內估計以面值1毫子美元（0.78港元）計算，拍賣價可以高達50萬美元（385萬港元），價值飆升接近500萬倍。

（綜合）