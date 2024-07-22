廖孖記執笠！腐乳現炒價每樽$XXX貴幾倍 標榜「絕版」稱放心食用
撰文：布萊恩
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【廖孖記／腐乳】香港百年腐乳店老字號廖孖記被食安中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標，該店其後宣布結業，「廖孖記腐乳」隨即變成絕響。不過有人就看準商機，於網上交易平台carousell以每樽500元放售聲稱「絕版廖孖記腐乳」，較原價約100元炒高約4倍，更標榜「含菌量低放心食用」。
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百年腐乳店老字號廖孖記宣布結業，「廖孖記腐乳」亦已停售。但網上交易平台carousell即有「廖孖記腐乳」放售，開價250元至500元，較一般零售價每樽百多至200元貴一倍至四倍。
其中以每樽500元面交放售「廖孖記腐乳」的帖文指出，賣家有多瓶「絕版廖孖記腐乳」，「因為廠房已經結業，呢批係最後絕版貨。知道有好多人都好鍾意佢哋嘅味道，食完就唔會再食到呢種味道」，又稱「保存妥善，含菌量低放心食用」。
該帖文於周日（7月21日）刊登，但截至今日（7月22日）下午4時，似乎仍未有交易紀錄，只有不足10人留下「心心」：另有賣家以250元放售「廖孖記腐乳」的帖文情況相同，未知是否「有價無市」。
「廖孖記腐乳」被質疑非「香港製造」
廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）周一（7月22日）在商台節目《在晴朗的一天出發》承認，廖孖記30年前在生產生腐乳已遇問題，由於當時排污條例更新，生產豆腐的濃酸水要淡化成清水，但廖孖記未能做到相關要求，一度面臨結業，當時其一家人選擇的解決方法是外購原材料。
廖晃業強調，原材料來源自港商經營的內地廠，供應商也是香港人，亦一直在香港作後期加工，認為仍然是「香港製造」。被問到是否涉及隱暪，他說從來無隱暪，又指到廖孖記的客人都可以看到生產工序，除白腐乳，很多產品都確實在自家廠房生產，「無得呃人」。