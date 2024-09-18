深情癌翁臨終托付：請好好照顧我老婆　腦退化婆婆不捨緊握亡夫手

「請你們一定要好好照顧我的妻子…請你們…一定要好好照顧…」馬來西亞一對年老夫妻屢遭病魔無情侵襲，七旬人夫要力抗腦癌之餘，還要眼白白見到深愛的妻子受到腦退化症折磨，愛人漸漸變得陌生。夫婦入院後，更因床位不足而被迫分隔兩間醫院留醫，幸得老人院院長熱心幫忙，最終在同一醫院分層病床居住，而每次相見時，他們總會把握機會緊緊捉住彼此的枯手，需要義工勸說良久才能分開。



惟死神總是無情，他們入住老人院不足2周，老翁病情急轉直下，彌留之際反覆叮囑職員「請一定要好好照顧我的妻子」，這句深情囑託令到職員鼻酸落淚。在亡夫的告別儀式上，老伴全程默默無語眼眶泛紅，當棺木即將閉上之際，她彷彿突然戰勝腦退化症，倏地記起一生最愛，一直望住丈夫棺材，久久不肯離開，且握住亡夫冰冷左手，向愛人最後道別，場面令人心酸。



鄧伯伯患上腦癌，病情反覆，最終較妻子先撒手人寰。（網上圖片）

夫妻結婚數十載無兒女

74歲深情人夫鄧信陽來自柔佛州，與64歲妻子吳亞欣結婚數十年，膝下無兒無女，亦沒有其他親人，不幸的是吳婆婆患有腦退化症，但亦無阻鄧伯伯對妻子的寵愛。

禍不單行的是，鄧伯今年6月因腦癌而入住新山醫院，後來轉至哥打丁宜醫院，病情一直反覆。由於醫院床位不足，加上吳婆婆自身病情，所以她無法跟隨丈夫同行，反而被送至豐盛港醫院，相衣大半世的恩愛夫婦被迫分隔兩地，痛苦分離令到他們每晚只能求助護士，希望能透過視像相見。

葬禮當天，,吳婆婆一直望着丈夫棺材，久久不肯離開。（網上圖片）

癌夫把握最後時間陪妻

老人院院長葉玉梅獲悉他們苦況後，本月初為他們安排床位，雖然男女院友要分層居住，但至少比之前變得容易見面，每當他們相聚時，總會緊緊握手，一眾義工需要勸說良久，他們才肯依依不捨分開，尤其是鄧伯伯，彷彿知道時日無多，總想把握最後時間，和妻子相處。

命運無情，今年9月14日早上，鄧伯伯病情急轉直下，彌留之際反覆叮囑職員「請一定要好好照顧我的妻子」，臨死前仍不忘妻子，職員聞言落淚。

吳婆婆握住亡夫的左手，送愛人最後一程。（網上圖片）

腦退化妻握手最後道別

在鄧伯伯的告別儀式上，吳婆婆相信因自身病情而變得沉默，但她彷彿記得亡夫，眼眶泛紅，當棺木即將關上時，吳婆婆一直瞻仰亡夫遺容，良久不肯離開，甚至握住愛人的左手，送其最後一程。

院長葉玉梅表示，這對恩愛夫妻非常少有，一眾職員都覺得很感動，鄧伯伯以佛教儀式安葬，費用全由善心人士捐贈，院方會尊重鄧伯伯的遺願，竭盡全力照顧吳婆婆，讓她安度餘生。

（綜合）