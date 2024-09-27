男人必須站着！軍裝大媽3秒狂揼5拳　毆後生仔迫讓座　揭背景驚人

「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站着，女人坐着」，網傳內地廣州地鐵上演「軍裝大媽」迫年輕男生讓座的影片，由於男生堅持不動，反嗆大媽「在中國車廂內大放厥詞」及爆粗相向。大媽盛怒下動粗，右手扯髮左手出拳，3秒內狂毆男生5拳，旁邊男乘客看不過眼阻止，地鐵職員亦到了解，其時大媽仍想動手，但最終被帶離車廂。該大媽事後被起底，驚揭她竟擁有超強背景，是坐擁千萬身家、經營多家公司的女企業家，事發時有醉意，疑酒後失態作出暴力行為。



據了解，該影片早於去年3月已在網上流傳，而涉事大媽事後被行政拘留10天及罰款500人民幣（約558港元），近日影片再度被翻傳，再度引來媒體報道及網民熱議，不少人認為大媽打人的手法極兇狠，「似跟男生有血海深仇，要往死裏打」、「這種大媽平日一定就是慣了霸道，就敢欺負小伙子」，亦有指刑罰過輕，替年輕人不值，「頭部被這樣打了，後果可大可小，就這麼扣留10天了事啊」。



軍裝大媽3秒內狂毆年輕人5拳，而且拳拳打頭。（網上影片截圖）

軍裝大媽3秒內狂毆年輕人5拳，而且拳拳打頭，旁邊男乘客阻止後，地鐵職員亦到場，但她仍堅抓住男生的頭髮不放，而被打男生全程翹起雙手，顯得相當淡定。（網上影片截圖）

大媽叫喊：從明天開始，男人必須給我站着

事件發生在今年3月15日晚上9時30分許，根據廣州市公安局公共交通分局通報，涉事的軍裝大媽50歲，姓王，她當時在廣州地鐵4號線大學城北至新造站列車車廂內，與31歲姓李男子因座位問題發生爭執，王大媽對李男作出耐罵及毆打。

有乘客拍下事發情況，影片可見大媽在車廂內高聲霸氣地叫喊，「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站着，女人坐着」、「中國男人為什麽不給女孩子讓位置？在國外所有女孩子都有位置」等，引來旁邊的乘客側目。

王大媽在車廂內吵鬧，引來旁邊的乘客側目。（網上影片截圖）

男子不讓座更出言反擊

其後王大媽見李男坐着，便上前質疑他為何不讓座與女性，李男完全無意讓座，反指這裏是中國的地鐵，直斥王大媽「在中國車廂內大放厥詞」，並疑似夾雜着粗口。王大媽不甘受辱，大聲還擊「再說誰他媽」、「我媽是外國人，再說誰他媽」。

軍裝大媽要求年輕男子讓座不遂，盛怒下揮拳打人，3秒內狂毆男生5拳，拳拳打頭。（網上影片截圖）

軍裝大媽3秒內狂毆男生5拳逐格睇：

大媽向男子扯頭髮再連擊5拳

王大媽激動間，突然出手打人，用左手扯着李男的頭髮，右手接連揮拳，3秒內連打李男頭部5拳，而且拳拳到肉。李男捱打時仍翹着雙手，表情平靜沒有還擊。身旁的男乘客看不過眼，立即站起來挻身阻止，又捉着大媽的右手，希望她鬆手不要再扯頭髮。其後見到有地鐵職員到場，王大媽仍一度緊扯李男的頭髮，又想上前繼續打人，但終被帶下車。

地鐵職員到場，王大媽仍一度想上前繼續打人，但終被帶下車。（網上影片截圖）

地鐵職員到場，王大媽仍一度想上前繼續打人，但終被帶下車。（網上影片截圖）

廣州公安局發出通報，指涉事大媽被行政拘留10天及罰款500人民幣。（網上圖片）

大媽被爆是有千萬身家的女企業家

據內媒報道，李男被打後曾表示毋須申訴，而民警接報後趕來將王大媽拘捕，並發現她處於醉酒狀態，於是依法將她帶回公安機關接受調查。並處以行政拘留10天和罰款500人民幣。

影片在網上瘋傳後，王大媽的背景亦被曝光，她被爆是坐擁千萬身家、經營多家企業、經常出入高級場所的大企業家。網民對王大媽的行為與背景感驚訝，質疑她在職場上被員工養出「女王病」，才會在坐地鐵時要人讓座，「平時慣了指使別人，以為所有人都是她的手下，要聽她的」、「當慣了女王，不慣做平民沒位子座吧」。有人猜測王大媽慣了霸道，受到年輕人忤逆意旨時就心理不平衡，覺得自己沒有受到應該有的尊敬，藉着酒勁全發洩了出來，「身家那麼多，根本不用坐地鐵啦」。

王大媽的背景亦被曝光，她被爆是坐擁千萬身家、經營多家企業、經常出入高級場所的大企業家。（網上圖片）

（綜合）