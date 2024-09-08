讓座爭議｜港鐵女乘客膠袋霸位拒拎開仲咁講　事主無得坐嬲爆公審

為他人設想，乘搭公共交通時不應放置物品霸佔空座。近日有網民乘搭港鐵時，遇到有女乘客在附近僅有的空座上放置膠袋霸位，當她上前表示想坐下時，女乘客不但拒絕拿開膠袋，還叫她另外找位置「坐第二度」。面對女乘客大模廝樣霸佔座位行為，樓主非常生氣，於是發文公審。有網民看完帖文，亦批評女乘客「完全沒有公德心」、「自私」。



有網民乘搭港鐵時，遇到有女乘客在附近僅有的空座上放置膠袋霸位，並且拒絕拿開讓出座位。（資料圖片）

該網民社交平台Threads上發帖，表示日前乘搭港鐵，上車後見到近門位置有空座，卻被1名女乘客放了2袋東西。

從照片可見，該空座上放了2袋東西，其中1袋還被女乘客拿在手中，而同排其他座位已滿；另外1名穿花裙的女童緊挨女乘客左側而坐。

樓主拍照公審女乘客（圖左）在空座上放置膠袋佔座，並在上傳照片前遮去同排其他乘客的樣貌。（Threads圖片）

樓主於是上前表示想坐該處，豈料女乘客拒絕並叫樓主另找座位，「我話想坐，佢叫我坐第二度」。樓主氣結，反問女乘客「我問：你畀咗3個人錢？」。惟女乘客不願讓步，樓主只好站着，等到對面座位有乘客離開車廂後再坐下。及至沙田站時，樓主用手機拍下女乘客照片，當時女乘客仍然用膠袋霸位。

有網民看完照片，反質疑樓主「唔抵幫」，「雖然佢（指霸位女乘客）係自私精，但樓主都唔抵幫喎。影得呢幅相即係對面有位唔坐係要坐佢隔籬，何必呢」。樓主解釋「入去嗰一下我唔係即刻有其他位坐」，又透露最後女乘客面對另1名男乘客的要求時，才終於拿開膠袋交出座位。

網民狠批：無公德心

不少網民都批評照片的女乘客，「完全沒有公德心」、「自私」、「西人真係有樣睇，大條道理咁都得」，亦有人建議樓主下次遇上同類情況可以直接坐下，「咪X問啦，呢啲一見到行去直接坐，不用問，因為擺得嘢嘅都係X街，唔使問」、「直接坐，一退縮就輸晒」、「講聲唔該直接坐」、「對住呢啲人太有禮貌唔得㗎」。

（Threads）