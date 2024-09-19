巴士車長肚痛停車去廁所　港男po片：佢去爆石　網民力撐：應體諒

人有三急當然要立即解決生理需要，旁人也應多加體諒。有港男在網上發帖上載照片和影片，可見巴士的司機位置空空如也，其後車長從車外「急急腳」返回巴士。原來車長駕駛期間通知乘客，因他突然肚痛，所以需要暫時停車到附近洗手間解決，更表明「好快返」。



樓主在貼文指「車長話要去爆石」，而影片更拍到車長的容貌，這種公審手法惹來大量網民不滿，炮轟「你勁冇同情心」、「講還講，唔使出相， 影響人哋份工就唔好啦， 人有三急都唔想㗎」、「忍屎喎，唔係忍尿喎，算啦刪呢個帖文啦，搵食啫」，樓主暫未有刪除帖文。



有港男乘搭巴士遇到車長人有三急，需暫時停車往洗手間解決。（示意圖/gettyimages）

車長「急急腳」趕回巴士開工

該名港男在Threads表示「有冇人試過搭搭吓巴士冇咗個司機？」，指車長通知乘客「要去爆石，好快返」，同時上載照片和影片，可見巴士司機位置無人，而車長解決完生理需要後，從公園內相信是洗間間的建築物匆匆走出，「急急腳」巴士繼續開工，而照片及影片清楚見到巴士車牌號碼和車長容貌。

車長突然通知肚痛，需要先停車解決，港男上載相關照片和影片，清楚可見車牌號碼和司機容貌，引來網民批評。（示意圖/gettyimages）

網民力撐車長：人有三急係正常嘅

許多網民看到相關照片和圖片，留言炮轟樓主做法，「司機都係人，司機話要屙屎，咁我都冇佢辦法，唔通阻住佢落車屙屎咩」、「希望可以刪咗張相，影到車牌又影到司機，因間被人查起就係因為去大冇咗份工…其實好慘」、「佢去爆完好過一陣上到公路佢失控時揸車又失控，發生意外大家齊齊浪費更多時間咋，人有生理需要體諒吓」。

有網民更分享曾遇過同類事件，指「我試過搭九巴，去到彩虹，嗰師傅話好急要去廁所，我哋成車都無人出聲，好安靜等師傅返嚟，人有三急係正常嘅」，網民都認為車長如非忍無可忍，都不會途中下車去廁所，「幾十人等佢開大，可以想像佢喺廁所有幾大壓力 」，有人更留意到該車長是趕着出來，可見甚有責任感，「位師傅都跑住出嚟開車， del post啦，仲咩搞人？」。

（Threads）