絕世好老闆！中秋節WFH兼早收　打工仔曬公司「德政」惹網民羨慕

中秋節是一家團團圓圓的好日子，不少公司都會讓員工早收回家做節。有女網民早前在社交平台發文及相，指自己「入咗間良心企業」，更貼出上司發給團隊短訊，指為免中秋節當天多人收工回家做節塞車，讓員工可在家工作，更可提早在下午3時下班，而樓主又貼出早前掛八號風球當日，公司讓同事在家工作，回到公司的同事則可午飯時回家，樓主十分慶幸自己遇到好上司好公司。



帖文引來不少打工仔網民留言，有人十分羨慕樓主，「我都遇唔到」、「即刻想轉公司，如果人工許可」、「中秋放4點，打風嗰日可以5點半早收，人哋公司永遠好啲」。也有不少人分享公司「德政」，「聽日book咗間party room畀同事玩，放12點，算唔算有心」。



樓主指中秋節有得WFH兼早收，引來不少網民羨慕。（《愛回家之開心速遞》劇照）

女網民早前在Threads發文及相片，驚歎遇到良心企業。樓主發布上司發給團隊短訊，指為免中秋節當天多人收工回家做節塞車，讓員工可在家工作，可提早在下午3時下班，更說如果客人有趕急事情，「請輕輕同佢哋講聲盡早覆，因為中秋早收」。

樓主又貼出早前掛八號風球當日，公司讓同事在家工作，回到公司的同事則可午飯時回家，樓主十分慶幸自己遇到好上司好公司。

帖文引來不少網民熱議留言，有人十分羨慕樓主，「我都遇唔到」、「有冇請人」、「好有愛嘅公司，想加入」、「即刻想轉公司，如果人工許可」。也有人認為「人比人比死人」，「中秋放4點，打風嗰日可以5點半早收，人哋公司永遠好啲」。

不少網民也分享好公司「德政」，「聽日book咗間party room畀同事玩，放12點，算唔算有心」。（GettyImages）

也有不少網民分享好公司「德政」，「聽日book咗間party room畀同事玩，放12點，算唔算有心」、「良心企業+1，中秋直接放半日，連埋嗰朝半日可以WFH（即係完全唔使返公司），月頭預告掛八號當日直接lunch time（午飯時間）可拎埋電腦返歸加第日全日WFH」、「Wow，咁香港都好多良心企業」、「幫你推到老細見到先」。

不過也有人呻打工待遇大不同，「傳統上文職工都會早收，我以前返嗰間細公司，就傳統外，冇早收，早走仲要當你請假」、「公司放5點，提早咗1個鐘only，仲叫我哋想早放，聽日就再早啲返到公司喎，真係皇恩浩蕩」。