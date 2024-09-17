中秋節送月餅贈合作公司！00後同事反嗆「老土」　上司批唔識做人

中秋佳節，不少人都會送贈月餅或應節食品予親朋好友和工作夥伴！有打工仔日前於網上發文，指其公司每年都會購買月餅、水果，親自送給有合作關係公司，主要想維繫關係，以及「𢯎生意」，今年打算將此重任交予00後同事時，對方卻稱「邊有人咁老土，仲咁樣送禮㗎，無人食月餅啦」，繼而批評對方為人不懂人情世故。



有網民認為「一代不如一代」，「後生仔女係咁的，做人時日尚淺」、「正常只會背後講，佢居然直接講，証明佢真係唔識做人」；但有人覺得送禮概念守舊，或許已不合時宜，「試過送畀啲公司客，人哋真係笑唔出」、「而且佢講嘅都係事實，200幾銀買盒月餅，收到嗰個嘅喜悅最多只係幾十蚊嘅程度」。



有00後指中秋送月餅贈予有合作關係的公司行為「老土」，被上司批不懂人情世故。（《氣象廳的人們》劇照）

中秋送月餅贈合作公司做法「老土」？

「過時過節，大家公司會唔會送禮物畀合作開嘅公司？」，有打工仔在香港討論區以「00後係咪無學人情世故」為題發帖，指其任職的公司一向有習慣，會於大時大節親自上門到有合作的公司送禮，例如中秋節前夕會送贈月餅或水果，主要是想維繫彼此關係，以及答謝對方，「順手R（𢯎）下生意」。

樓主指自己作為上司，今年決定將這個任務交托公司一位00後同事負責，不過對方聞言即稱：「邊有人咁老土，仲咁樣送禮㗎，無人食月餅啦。」樓主無奈表示「真係俾佢激死」，認為公司沒有讓對方做義工，只是要求對方於工作時間前往派送，之後亦可報銷車錢，故質疑「00後係咪已經唔識呢啲禮節，唔識咩叫人情世故？」。

有網民認為該00後同事的確不會做人；但亦有人覺得送水果月餅做法確實過於守舊。（示意圖／GettyImages）

網民感慨：一代不如一代

帖文引來網民熱議，有人覺得年輕一代的確沒有「送禮」概念，「一代不如一代」、「後生仔女係咁的，做人時日尚淺」、「佢咁唔識撈，遲啲實係俾AI取代」、「正常只會背後講，佢居然直接講，證明佢真係唔識做人」、「咁佢有無新諗頭？唔使送嘢都可以登門𢯎下生意，佢得咪話佢叻囉」。

不過有人認為00後同事只是有話直說，認為送水果月餅做法的確守舊，「我覺得你個同事講得啱，呢個年頭仲送月餅係有啲老土，試過送畀啲公司客，人哋真係笑唔出」、「佢又無反對你送禮，只係話送月餅老土，而且佢講嘅都係事實，200幾銀買盒月餅，收到嗰個嘅喜悅最多只係幾十蚊嘅程度」、「本身買月餅都要成本，自己職員去送又要成本，Call Van送貨無你想像中咁貴」。

有留言更指出樓主公司若然堅持送禮，可選擇更特別的禮品，使他人留下深刻印象，「應該出啲有貴公司Logo嘅野或包裝，你都係想人哋啲員工食，或用你啲禮物時會聯想起貴公司啫，但你盒餅或水果咩Logo都無，人哋只會食完就算，引唔到注意」。

（香港討論區）