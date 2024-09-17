中秋節月圓「把握全年最靈拜月老良機」求姻緣擺脫單身必學全攻略

台灣民俗專家指出，中秋節除了是與家人相聚賞月、享用月餅和柚子的團圓時刻，更是一年當中拜月老、求姻緣的最佳時機。急著想要脫單的你，不妨趁著良辰吉時，向月老祈求一段專屬良緣吧！



放眼望去，全台各地都有知名的月老廟，如台北霞海城隍廟、艋舺龍山寺、板橋慈惠宮、日月潭龍鳳宮月下老人祠、鹿港天后宮、台南祀典大天后宮等，每一間的參拜流程和方式都有不同，如果沒有把握，可以參照廟宇提供的流程說明，或是直接請教廟方人員，以免在不知情的狀況下冒犯忌諱。

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供品象徵甜蜜圓滿！參拜月老需虔誠 紅線隨身攜帶效果更佳

在供品方面，拜月老可以準備糖果、鮮花、五色水果、紅棗和桂圓，用以甜甜月老的嘴，同時祈求姻緣圓滿順利。要注意的是，如果月老並非該座廟宇的主神，記得要準備兩份供品，一份供廟宇眾神明，一份供月老，而且要向主神說明自己的來歷與祈求，再依序參拜，不能跳過任何神明直接拜月老。

祈求時，記得要先向月老秉告自己的姓名、地址和農曆出生年月日，還有理想的姻緣對象，條件（長相、身高、個性、學歷、職業類別等）愈詳細愈好，這樣月老才能幫你物色。若覓得良緣，日後當奉上喜餅喜糖敬謝，與月老約好的還願務必說到做到。至於求得的姻緣紅線，要在月老的主爐上繞3圈，然後放在身上、隨身包包內或枕頭下方。

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參拜月老必知5大禁忌！善用桃花方位助旺姻緣、人際與事業

命理專家楊登嵙建議，參拜月老時不要戴著帽子、口罩跟太陽眼鏡，這樣月老才能看清你的樣子。其次，服裝要端莊不過於暴露，以表示對神明的敬意。第三，不要拿傘，如果帶著傘，可以先收進包包裡；如果旁邊有人拿傘，也要離遠一點，免得姻緣就這樣「散」了。第四，如果廟方有提供結緣茶，飲用時千萬不可以吹它，不然會吹掉自己求來的姻緣。第五，吃廟裡喜糖可以沾沾喜氣，但不要挑揀，你如果都自己挑了，月老要如何幫你挑好姻緣呢？

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此外，2024年的桃花位在東方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，不妨在此方位擺放向月老求來的姻緣紅線，或是放些正在開花的植物或粉色水晶球，可藉此增加異性緣與人際關係，對提升事業運也有幫助。不過要特別注意的是，千萬不要擺上假花、空櫃子或是空花瓶，以免招來虛情假意的爛桃花。

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