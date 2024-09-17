慘過85折的士！公屋客去沙田要求定價$XXX　激嬲司機：中秋都X你

中秋節是人月兩團圓佳節，卻有的士司機被激到爆粗「七竅生煙」！有的士司機在網上群組發布召喚的士網上預約平台截圖，見到有乘客想電召的士由慈雲山去沙田公屋廣源邨再去公屋利安邨的士站，正常車資約213元，惟該乘客竟開出比「八五折」更低的價格，備註更加1句激怒司機，令司機直呼「真係中秋節都要開post XX你！」。



帖文引來網民熱議，有人認為乘客開價離譜，「自己唔尷尬，尷尬嘅就係別人啦」、「真乞兒」、「西客，行路返屋企啦」。但也有網民認為覺得價錢不合心意可以不接單，毋須動氣。



中秋節是人月兩團圓佳節，卻有的士司機被激到爆粗。（資料圖片）

乘客電召的士要求定價140元

該司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布召喚的士網上預約平台截圖，留言「真係中秋節都要開post XX你！」。

截圖見到，有乘客電司的士，想由慈雲山毓華街58號先去沙田公屋廣源邨，之後再到公屋利安邨的士站。乘客更在備註表示「大老山隧道，沒其他人費用，實收140 」。 （Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

從截圖見到，有乘客電司的士，想由慈雲山毓華街58號先去沙田公屋廣源邨，之後再到公屋利安邨的士站。乘客更在備註表示「大老山隧道，沒其他人費用，實收140 」。

根據電召的士App（應用程式）「HKTaxi」，慈雲山毓華街58號先去沙田公屋廣源邨，車程約7.8公里、14分鐘，正常車資約120元；從廣源邨到公屋利安邨的士站，車程約7.6公里、15分鐘，正常車資約93元，即從毓華街到廣源邨再到利安邨的士站，車資共約213元。該乘客開價140元，意味是正常車資的六五折。

根據電召的士App（應用程式）「HKTaxi」，慈雲山毓華街58號先去沙田公屋廣源邨，車程約7.8公里、14分鐘，正常車資約120元。（HKTaxi）

從廣源邨到公屋利安邨的士站，車程約7.6公里、15分鐘，正常車資約93元。（HKTaxi）

網民批乘客開價離譜

帖文引來網民熱議，有人認為乘客開價離譜，「自己唔尷尬，尷尬嘅就係別人啦」、「真乞兒」、「西客，行路返屋企啦」。但也有網民認為覺得價錢不合心意可以不接單，毋須動氣。