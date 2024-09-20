屯門友食外賣芝麻糊吐曱甴！餐廳曾拒退款：已經出餐　最後咁解決

買外賣吃出昆蟲的確令人難以接受！有網民日前怒極公審屯門某糖水店，表示早前經外賣平台在該餐廳叫了芝麻糊，詎料吃到最後一口感覺有異物，吐出一看竟發現是曱甴。由於當日還另外點了其他食物，樓主經外賣平台提出全單退款的要求，並向餐廳表示「芝麻糊裏面有曱甴，食完嘔咗幾次」；不過餐廳以「已經出餐」為由拒絕退款。最終樓主向外賣平台客服投訴餐廳，幾經斡旋，才終於成功全單退款。



有網民日前怒極公審屯門某糖水店，稱在該餐廳叫了芝麻糊外賣，詎料竟吃出1隻曱甴。（「屯門友」FB圖片）

吃到最後一口芝麻糊吐出曱甴

該名網民在Facebook群組「屯門友」發帖，表示日前經Keeta外賣平台在屯門某糖水店叫了糖水及小食等食物，其中的芝麻糊竟疑有曱甴在內。樓主表示自己吃到最後才發現，「成碗黑色，食到最後一啖，吐咗一隻曱甴出嚟」。從照片可見，芝麻糊已經吃至見底，而曱甴就被紙巾團包裹，露出部份曱甴腿。

樓主於是透過外賣平台應用程式向店家申請全單退款。樓主當日共消費200元，扣去各種優惠實付190元，當中的芝麻糊為優惠商品，特價後為30元。從樓主提供給店家的附加訊息可見，樓主指「芝麻糊裏面有曱甴，食完嘔咗幾次，食物衛生情況令人擔憂」。不過，店家就以「已經出餐」為由拒絕退款。

經外賣平台投訴終成功退款

樓主於是向外賣平台Keeta作出投訴，而客服表示留意到有問題商品為芝麻糊，故會代為向店家申請芝麻糊餐品退款。然而，樓主氣極大鬧「垃圾餐廳」訴說不忿。從樓主與客服的對話截圖可見，之後平台似乎提供了代餐券作補償，但樓主認為責任出在餐廳身上，而非平台，故表示「你們平台給代用券有什麼意義？這是餐廳的責任」，並指食物出現「嚴重問題」，再次要求餐廳全額退款。

平台方表示會代為反映，而樓主就回應「冇問題，我幫佢上網做吓宣傳先」。之後，樓主再更新帖文，表示Keeta客服已處理好事件，最終樓主獲得全單退款。

網民稱嘔心：不能接受

帖文引起網民熱議，不少人都表示「嘔心」，「芝麻糊有曱甴真係好難發現」、「諗起都想嘔」、「睇到啲腳都反晒胃，退錢？陰影！賠埋精神損失，真係想嘔」。亦有人不滿店家一開始的拒絕退款理由，並建議樓主應該在發現曱甴時就通報食環署，「出咗餐唔退，唔出餐點知有隻嘢喺入面呀？」、「出咗餐就唔退得，真係第一次聽」、「要求佢退款已經俾咗機會佢，既然佢唔珍惜機會，報食環啦」、「俾我當時唔講其他，即call食環」、「不能接受，建議報食環」。

（Facebook）