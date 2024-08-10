買鬆餅驚見「提子乾有腳」！細看疑是曱甴　港媽投訴麵包店獲退款

吃東西前真的要睜大眼看看！近日有港媽在上水某麵包店買提子鬆餅給孩子吃，撕下小塊後驚見曱甴腿，之後才發現1隻被壓扁的疑似蟑螂緊貼在1粒提子乾上！一眼看去，蟑螂與旁邊提子乾「融為一體」，不細心看也難以分辨。有網民看完影片後，都表示「嘩X！超似提子」、「睇唔清當提子食就慘」，但亦有網民十分淡定「咁曱甴呢啲生物有食物嘅地方自然就有㗎啦」、「出面大把地方都有嘅」。



有港媽在上水某麵包店買提子鬆餅給孩子吃，撕開後發現1隻被壓扁的曱甴緊貼在1粒提子乾上。（「上水人大聯盟」FB圖片）

該名港媽在Facebook上水街坊群組發帖，指日前在上水某麵包店買豬柳蛋包，見未出爐，就先買2個提子鬆餅，等出爐時間再買4個豬柳蛋包離開。在吃完豬柳蛋包後，她就從膠袋取出提子鬆餅，並撕成小塊給孩子吃，「點知搣開俾我見到有隻疑似曱甴腳嘅嘢」。她即時嚇一跳，細看便確定是1隻曱甴腿。

樓主先發現鬆餅上有曱甴腿。（「上水人大聯盟」FB圖片）

從影片可見，樓主用牙籤在發現異常的地方撩撥，然後挑出1隻被壓扁的曱甴，曱甴正緊貼在1粒提子乾上，驟眼看去實在分不出提子乾與曱甴。而從另外2張照片則可見，樓主以桃紅色圓圈圈著鬆餅上的1隻曱甴腿及曱甴屍體。

樓主事後返回店內反映鬆餅情況，並獲店家退款。不過，她對事件略有失望，指家人以前不時在麵包店訂蛋糕，認為店家的蛋糕好看又好味，「但今次見到咁真係嚇親，好彩冇俾小朋友食咗落肚」。

帖文引起網民熱議，不少網民覺得提子乾與曱甴甚是相似，並高呼「好恐怖」，「嘩X！超似提子」、「睇唔清當提子食就慘」、「我成日幫佢買鬆餅，嘩，一不留神咪當提子咁食咗」。不過也有網民心態非常「佛系」，處之泰然，「咁曱甴呢啲生物有食物嘅地方自然就有㗎啦，發生呢啲事冇人想嘅」、「出面大把地方都有嘅」。

（Facebook）