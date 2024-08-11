深水埗叉雞飯有曱甴！投訴後疑原碟再奉上　食客這樣做網民話不該

餐廳的食物衛生很重要！早前有港男在深水埗1間著名燒味店，點選叉燒油雞飯，沒料到吃到第2件雞時，驚見雞件中間「有前鬚有腳有翼有明顯間條嘅身軀」的曱甴，於是通知店員，對方即時將整碟飯拿走。惟港男想不到老闆娘不欠便再將整碟飯原封不到拿回來給他，發現對方只取走沾有曱甴的那件雞，再放回另1件頂替，令他感到十分無奈，「佢放低我原封不動就埋單走人」。



帖文一出即引來不少網民熱議，有人認為店家做法離譜，但又指樓主根本不該付款，「仲埋單你咁好人」、「唔好比佢攞走，報食環！」。



港男點選叉燒油雞飯，沒料到吃到第2件雞時，驚見雞件中間「有前鬚有腳有翼有明顯間條嘅身軀」的曱甴。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名港男早前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖及上載相片，表示到深水埗1間著名燒味店吃飯，叫了1碟叉燒油雞飯，正當他吃到第二塊雞時，驚見雞件中間出現「有前鬚有腳有翼有明顯間條嘅身軀」的小動物（曱甴），於是通知店員，店員立即將整碟飯拿走。

稍後樓主卻見到「老闆娘X口X面一粒聲都無出，唔好意思都無一聲，攞返原先果碟嘢出嚟」，樓主望真後發現對方只把沾住曱甴的雞件換了另1件頂替，當下既無奈且食慾全消，「佢放低，我原封不動就埋單走人」。

外出用餐時發現食物有曱甴，當然令人大為倒胃。（資料圖片）

網民：仲埋單你咁好人

帖文一出引來網民熱議，不少人認為樓主太好人，但做法不該，「仲埋單你咁好人」、「要換一定係叫佢拎過碟嚟，先比佢收走原先嗰碟」、「咁就放生佢」」、「之後原封不動畀下個客」、「香港就係多你呢種仲會畀錢至走嘅客，啲食店面口至可以咁串都冇問題」。有人建議樓主應先影低有曱甴的相片，再影低已換的飯，之後再報食環，「仲埋單？就咁走、先影相後報食環」。

許多網民狠批店家做法離譜，「不可接受」、「有時唔係為咗錢銀嘅問題，為咗一啖氣，同埋做嘢公唔公道嘅問題」，有人對店家做法感驚訝，「好老實，食嘢中動物（唔喺好誇張）嘅都唔少，我真係未試過換一舊就算」。