中秋節｜文旦柚子禁忌須知　營養價值極高　但唔係人人適合食？

【中秋節】文旦柚是助消化、解膩且耐放的應節水果。不過放久後可能變得乾巴巴的，這樣的狀況是否正常？到底放多久才是最好吃的時機？對此台灣農糧署粉專提供了解答。



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放多久最好吃？掌握「辭水」讓文旦柚更美味

台灣農糧署表示，文旦柚採收後需放置於陰涼通風處5至10天，讓水份蒸發，使淡綠色外皮轉為黃綠色，果肉變得柔軟，經過醣化與後熟會更加甜美多汁，這個過程稱為「辭水」，俗稱「消水」，農糧署指出其具有耐儲存的特性，最佳賞味期長達1至2個月。

文旦柚雖耐放，但到什麼程度不宜食用？大川果園負責人鄭彥甫指出，關鍵在於外皮是否變成咖啡色，若有蟲體分泌的蜜露導致表皮白白的，能擦掉就沒問題，可繼續食用；若發霉，則應丟棄。

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如何挑選好吃的文旦柚？哪些人不宜吃？

挑選方法很簡單，台灣農糧署分享，只要記住挑「三」檢「視」的原則。首先，挑形狀，選擇果型端正、底部開闊，像不倒翁一樣的文旦柚；接著看外表，果皮要光滑，毛孔（油胞）越細緻越好；最後是重量，手感沉重的代表果肉紮實、水份多，通常重量約在400至600公克之間。

富含膳食纖維和維他命C的文旦柚營養價值高，但並非適合所有人食用。台灣秀傳紀念醫院中醫部邱伯恩醫生提醒，其味甘酸、性寒、含有較高的鉀離子，建議腸胃虛弱、胃潰瘍 、胃食道逆流及腎臟功能不佳的人，應斟酌食用；文旦柚因含有類黃酮與呋喃香豆素成分，會與部分藥物產生交互作用，影響藥物在血液中的濃度，特別是服用降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥的民眾，更要小心謹慎，並與醫生討論較安全。

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