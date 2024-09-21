本田司機駕駛安排愛犬坐大髀　乖巧無阻行車　港男︰罔顧他人安全

駕駛時理應專注，切勿分心免生危險！有港男上載影片，顯示正在乘搭巴士，見到旁邊有1輛紅色本田私家車，男司機駕駛期間，任由愛犬坐在其大腿，寵物犬表現乖巧，沒有阻到司機駕駛，但引來港男質疑「點解會有咁多罔顧其他道路使用者安全嘅司機？」。



帖文引來許多網民留言，部份支持司機，「佢又唔係被隻狗揸」、「唔抵得隻狗有車坐？」，但亦有人支持港男，「如果隻狗突然郁，影響視線出事，咁係咪司機責任？」、「點止罔顧其他道路使用者，直頭罔顧隻寵物安全，如果撞車，隻狗都會受傷」。



寵物犬坐在男司機的大腿，一時表現乖巧，沒有阻礙司機駕駛。。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該名港男在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載相關照片和影片，可見正在乘搭巴士，並站在下層位置，可見鄰線有1輛紅色本田私家車，寵物犬坐在男司機的大腿，一時表現乖巧，沒有阻礙司機駕駛。

樓主批評「點解會有咁多罔顧其他道路使用者安全嘅司機？」，部份網民卻支持司機，「搭你嘅巴士啦」、「關你咩事？」，亦有人支持樓主，「犯法喎」、「一啲安全意識都冇，一撞車，隻狗兇多吉少！咁個人會點？無興趣想知，自己攞嚟！」。

本田男司機繼續行車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

運輸署資料顯示，駕駛者如車上載有寵物或動物，要把牠安置妥當，應確保駕駛時不會受其騷擾。除非牠有人牽引，否則不要讓牠走出車外。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）