誤中電騙陷阱！退休銀行高級職員以為涉洗黑錢　失近$260萬棺材本

騙徒手法萬變不離其宗，但「橋唔怕舊，最緊要受」。馬來西亞1名已退休的銀行高級職員誤中電話騙案，以為自己涉及洗黑錢活動，聽從「假警員」指示，前往3間不同銀行開設戶口，再將大約144萬令吉（約259萬港元）「棺材本」轉至有關戶口，繼而把銀行提款卡擺入信封內，最後放在草地。



女受害人接獲提款短訊，經檢查後發現「棺材本」不知所終，當時才懷疑自己遇騙報案，警方正追查巨款和騙徒下落。



女受害人以為自己涉及洗黑錢，聽從騙徒指示，最終損失大約144萬令吉（約259萬港元）「棺材本」。（示意圖/gettyimages）

霹靂州總警長拿督阿茲茲交代案情指，警方本年9月15日下午2時許，接獲1名65歲本地華裔婦女報案，指自己受騙。

被指銀行戶口涉及洗黑錢活動

上月11日下午5時許，女受害人在家中接獲來電，聽對方口音，相信是1名巫裔女子，自稱來自大馬通訊及多媒體委員會（MCMC ），指其銀行戶口涉及洗黑錢活動，隨後電話被轉至1名自稱為警曹的巫裔男子，聲稱警方正在調查案件。

霹靂州總警長拿督阿茲茲交代案情。（網上圖片）

女事主隨後再接獲2名自稱是登嘉樓警察總部的來電，分別聲稱是2名助理警監，事主信以為真，按照指示前往3間不同的銀行開設戶口，並將儲蓄轉至有關戶口，繼而把3張提款卡放入信封，留在指定地址的草地，「假警員」聲稱提出款項以作調查，「承諾」案件結束後會歸還所有款項。

由上月23日至本月11日，女事主先後接獲提款短訊，開始懷疑自己遇騙，經檢查後發現，戶口內大約144萬令吉（約259萬港元）「棺材本」不翼而飛，於是報案，警方循刑事法典402條文（欺騙）調查案件。

（綜合）