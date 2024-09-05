25歲台男靠「噴血AI美女照」狂騙600萬台幣還揸Benz　62人中招

台灣刑事局3日宣布偵破一個「色誘詐團」，該集團利用假帳號的超胸美女頭貼、AI生成美女照跟「戀愛聊天」的老手法，竟也詐得600萬（台幣，下同），造成62人受害，17名嫌犯都被逮。



刑事局指出，此次專案小組由刑事局偵2大隊第1隊，北市信義分局、桃園八德分局、龜山分局、基隆市刑大科技偵查隊組成，一共在桃園市跟宜蘭縣，分兩次在今年的4月25日、5月14日，逮獲17名嫌犯，其中還有一位是未成年少年。

台灣一個「色誘詐團」利用AI生成美女照跟「戀愛聊天」的手法騙得600萬台幣，受害者多達62人。（刑事局提供）

台灣一個「色誘詐團」利用AI生成美女照或盜圖與「戀愛聊天」的手法騙得600萬台幣，受害者多達62人。（刑事局提供）

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刑事局表示，此次行動一共查扣查扣手機73支、sim卡19張、租賃契約4份、強波器主機1組、監視器鏡頭2組、監視器主機2組、螢幕1台、現金27000餘元、金項鍊2條、金戒指4個、平治轎車1輛等證物。

而全案緣起據刑事局資料，是從刑事局「打詐情資研析小組」及偵2大隊第1小隊分析165專線報案紀錄，發現有詐團透過假交友方式進行投資詐欺。

經分析情資後研判該詐團的機房位於桃園地區，遂與上述的警察機關們共同成立專案小組，並報請桃園地檢署日股檢察官指揮偵辦。

該詐團的犯案流程圖。（刑事局提供）

該詐團的犯案流程圖。（刑事局提供）

假投資網站的操作畫面。（刑事局提供）

警方調查，主嫌25歲李姓男子，在桃園市龜山區及八德區等地設立詐欺機房，由一線機手於Instagram及X等社群平台，使用盜用之美女頭貼或使用AI生成照片，誘騙被害人可付費約會及索取私密影像，再加LINE以戀愛方式聊天，使被害人至假投資網站（Msbpit、Imtron、PoontPay、Earthpooirt等）註冊帳號先支付1000元會員費，再以「我家人生病，急需『互惠費』幫忙」為由，誆稱可共同投資賺取互惠費獲利，「這樣才能跟你外出約會」。

詐團假冒的「辣妹」此時將被害人加入「互惠工作室」群組，再由二線客服人員向被害人聲稱以新台幣「8.7萬元、17萬元、32萬元等3種方案入金即可獲利」，並假冒「數據精算師」指示被害人做後續入金之操作，致使被害人匯款受騙，經清查發現至少有62人遭詐騙，受騙金額達新台幣600萬餘元。

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而全案經專案小組多月蒐證後，於今年4月25日第一波收網將主嫌李男等16人逮到，5月14日第2波行動再拘捕張姓嫌犯到案，全案偵訊後也依涉犯《刑法》詐欺罪及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

經法院裁定14人羈押禁見、1人15萬元交保、少年1人收容，通緝犯1人歸案執行，並經地檢署偵查終結後全數起訴。

刑事局也呼籲，現今詐欺集團乘網紅趨勢，鎖定年輕族群，透過社群平台利用色誘、交友方式誘騙被害人，以「互惠獲利」名義進行假投資詐騙，民眾網路交友應審慎。

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