請病假遭上司拒絕！30歲泰女強忍不適上班突暈倒　送院2天終不治

請病假被拒後因病離世？泰國1名30歲女子因身體不適，向公司申請延長病假，遭上司拒絕，指她如需請假則必需出示醫生證明。該女子因為擔心失去工作，因此拖着病軀上班，結果上班僅20分鐘就暈倒在地。送院後，醫生指她情況嚴重，急需進行手術，但2日後，該名女子仍因壞死性小腸結腸炎而不幸離世。她的同事匿名在網上批評她的上司拒讓女子放假而間接導致她的死亡，事件在網上引起極大迴響。



泰國1名30歲女子因身體不適，向公司申請延長病假，遭上司拒絕。她勉強上班，結果僅20分鐘就暈倒在地，送院2日後更不幸死亡。（示意圖，非當事人。GettyImages）

綜合泰媒報道，泰國30歲女子梅（May）於周日（15日）下午病逝後，她的1名同事匿名在Facebook群組發帖，公開梅與上司的對話內容，譴責其上司拒絕她的病假申請間接導致她死亡，並表示「『請提供醫療證明，你已經休假幾天了』。你要求醫療證明，現在她給你的，只有她的死亡證明」。雖然該名同事之後刪去了帖文，但已有人將之記錄下來，並且在網上引起極大迴響。

據了解，梅是素可泰府（Sukhothai）人，生前一直在北欖府某大型電子廠工作，工作記錄良好，之前從來沒有請過假，也沒有缺勤記錄。直至9月5日，她因身體不適請假就醫。醫生診斷她患有結腸炎，安排她留院檢查接受治療至9月9日。不過出院後的梅症狀沒有改善，仍然非常難受，於是聯絡上司希望使用9月10日至12日的休假權利。

然而到了12日傍晚，梅的病情仍然欠佳，甚至進食也有困難，於是向上司表示想延長1天病假。不過，上司拒絕了她的假期申請，並指她已放了好幾天假，如需請假則必需出示醫生證明。

上班僅20分鐘就暈倒

9月13日，梅因為害怕被解僱，於是強忍不適去上班，但僅僅是站立工作了20分鐘，她就不支倒地，暈倒後被送入醫院。醫生指梅的小腸也已經出現潰瘍，需要緊急進行手術。不過最終因為病情惡化，梅延至15日下午4時40分離世。

據她朋友表示，梅曾表示因為連續數天的病假，所以請假並非易事。於5日剛開始發病時，被醫生告知是大腸炎症，但到了15日早上再次被送入院時，就發現炎症已波及子宮，且腹腔有膿液，之後更發現其腸臟潰爛。本來梅獲安排15日晚上進行手術，可惜她未能熬過去，就因壞死性小腸結腸炎而離世。

其同事最初的帖文指，梅的主管拒絕了她延長病假的請求，迫使她在身體極度不適的情況下工作，又指梅還被拒絕早退，間接導致其就醫時間延遲並引致死亡。

梅最終因壞死性小腸結腸炎而離世。（示意圖，GettyImages）

網上迴響極大

雖然暫未能確定上司是否真的施予了壓力，不過梅的死亡在網上引起極大關注，不少網民都要求當局調查公司是否有忽視員工福利及健康的可能，並呼籲要審查該公司的病假政策及員工整體待遇。然而，也有部份網民不滿醫院的操作，指梅的病情如此嚴重，為何醫院會讓她出院，並質疑醫院是否有延誤診治之嫌。

周一（16日），梅生前就職的公司發出公告，哀悼梅的離世，並表示會展開相關調查。而北欖府公共衛生辦公室副主任旺布納克（Rungsan Wongboonnak）表示，將對此案進行調查，並向醫院索取更多有關患者治療的資訊。

梅55歲的父親阿馬林（Amarin）表示，梅一直努力工作養家糊口，他會將梅的遺體帶回家鄉火化。而梅的1名親戚素提查（Yongyut Suthichart）指，他雖不是親叔叔卻是看着梅長大，而梅是非常愛家人的孩子，因為不想讓父母擔心，也沒有告訴家人病情。

（綜合）