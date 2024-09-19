港男稱免費送「香港美誠月餅」　1原因掀網民爭議：留返自己歎啦

【香港美誠月餅／三隻羊／瘋狂小楊哥／曾志偉】剛剛過去的中秋節，相信不少人都有和親朋共聚吃月餅去賞月。昨日（9月18日）就有網民於社交平台免費贈物群組上載照片，稱可免費送出3個「香港高級品牌」的「美誠月餅」。



帖文發布不足24小時，已吸引接近700個留言。當中不少人質疑月餅產地，以及對食安問題存疑，「顏色令人不安」、「乜個樣咁似泥膠」，又勸勉樓主「己所不欲，勿施於人」；但有人覺得「美誠月餅」整體外觀和包裝都不錯，表明不介意一試，「想試！」、「個樣望落幾靚！其實係咪香港出品，我真係唔Mind！」，獲其他網民讚揚為「勇者」。



內地直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」和香港藝人曾志偉早前趁中秋佳節，推銷1款名為「美誠月餅」的月餅，更主打是「香港高端品牌」，曾志偉當時帶同媳婦王敏奕一起出席帶貨。及後被內地傳媒揭發，在香港根本不能買到「美誠月餅」，事關月餅並非在香港生產和製造，而「美誠月餅」名稱更疑似仿傚香港品牌的「美心月餅」，惹來陸港兩地民眾關注。直至9月18日，廣州市花都區市場監督管理局發布關於涉美誠月餅情況通報，顯示相關商標使用和食品生產等均未發現違法行為；對美誠月餅樣品抽檢全部合格。



該網民在facebook群組「斷、捨、離 ~OYIF~環保達人」發帖，並上載1張照片，配以標題「Free香港高級品牌美誠月餅3個」。相中可見，共有3個包裝印上品牌名「美誠月餅」的月餅，分別是青檸白茶、海鹽蔓越莓、咖啡味，驟眼看包裝和品牌名，美誠月餅和「美心月餅」的確頗為相似，包裝上更如同「美心月餅」一樣，印上白色玉兔（意指嫦娥奔月），故惹來網民關注。

有網民於社交平台免費贈物群組發文，稱可免費送出3個「香港美誠月餅」。（FB「斷、捨、離 ~OYIF~環保達人」圖片）

帖文一出，隨即掀起網民討論，有人對「美誠月餅」的食安問題存疑，「安全嗎？」、「顏色令人不安」、「乜個樣咁似泥膠」、「有無人可以交畀消委會化驗，（睇）下拎唔拎到5星星」、「食嘅嘢真係唔好亂送畀唔認識嘅人」、「香港高端品牌，未見過，未聽過，未食過」，更勸勉樓主「己所不欲，勿施於人」、「留返自己歎啦！」、「不如自己試完話畀大眾知咩味」、「我哋啲蟻民食唔起呢啲高端産品」。

雖然「美誠月餅」並非香港製造，但仍有人出於好奇，表明不介意一試，「排，想試咩味」、「我有啲好奇好唔好食其實」、「個樣望落幾靚！其實係咪香港出品，我真係唔Mind！」，被其他網民封為「勇者」。

《香港01》根據查冊資料到訪「香港美誠」的註冊地址，發現門牌實為秘書公司「世僑商務(香港)有限公司」。（資料圖片）

不過有人就質疑「美誠月餅」根本是抄襲「美心月餅」，「個包裝真係好（似）美心」、「唔好咩都入香港數，我識你老鼠」、「2021美心包裝，花草、兔兔…真『用心』」、「扮香港品牌嘅話，至少要寫繁體字」、「其實話香港品牌但又寫簡體字，都好老實」，又趁機調侃樓主，「正呀！鄰住買都買唔到，俾你買到」、「留返嚟炒，可能係絕版」。

（FB「斷、捨、離 ~OYIF~環保達人」）