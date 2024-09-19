港男實測「香港美誠月餅」！食黑松露奶黃月中伏 1原因稱：勸退
【香港美誠月餅／三只羊／瘋狂小楊哥／曾志偉】內地網紅直播主「瘋狂小楊哥」和香港藝人曾志偉在「三只羊」直播間銷售的「香港美誠月餅」，被揭發在香港「排隊都買不到」，因為根本不在香港生產和銷售，而產品名稱更疑似仿傚香港名牌的「美心月餅」，被指涉嫌誤導消費者，事件引發內地及本港關注。9月18日，廣州市花都區市場監督管理局發布關於涉美誠月餅的情況通報，顯示相關商標使用和食品生產等均未發現違法行為；對美誠月餅樣品抽檢全部合格。
不少人都關注被小楊哥形容是「香港高端月餅」的「香港美誠月餅」味道如何，有港男在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，因家人朋友贈送了1盒美誠「流心黑松露奶黃月餅」，決定以身試味，更拍照曝光了月餅真身。
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港男試食美誠黑松露奶黃月餅稱「勸退」
經試食後，樓主留下2個字：「勸退」，原因是「就算再淡味，都食唔出邊度有黑松露」，網民笑言「師兄果然識食、要食就要食美誠月餅」、「（食之前）先要買重保險」、「祝好運」。不過，另1名網民疑似曾吃過同款的美誠月餅，留言回應樓主稱「我覺得好食過美心」。
「香港美誠月餅」沒在港發售
「香港美誠月餅」被揭沒有在香港出售或製造，產品產自廣州及佛山廠房，《香港01》也發現其香港公司登記地址為灣仔一間秘書公司，而有內地傳媒以消費者名義，諮詢美誠月餅官方抖音銷售門店客服，對方解釋「品牌基因與研發團隊均源自香港」，為了更好的拓展市場需求，故在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地。
香港美誠月餅生產商日前向內媒展示公司在香港的註冊商標，稱公司在2019年已於香港註冊，又指示沒有法律規定香港品牌不能在內地生產。
香港美誠2019年註冊 唯一股東報住廣州
美誠月餅的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，該公司隸屬香港美誠食品集團有限公司。本港公司註冊處資料顯示，香港美誠食品集團於2019年4月15日註冊，已申請註冊多個「香港美誠月餅」、「MEISUN FINE CAKE 香港美誠餅藝」的商標。該公司唯一股東為李水清（LI, SHUIQING），報住廣州。
廣州花都區市監局：暫未發現存在違法行為
廣州花都區市監局9月18日通報事件表示，此次事件涉及花都區2家企業和1家香港企業，區內2家企業分別是廣州市美誠食品有限公司（以下簡稱「廣州美誠食品公司」）、廣州市美誠食品科技有限公司（以下簡稱「廣州美誠科技公司」），涉及的香港企業是香港美誠食品集團有限公司（以下簡稱「香港美誠食品集團」）。
企業經營情況方面，廣州美誠食品公司已取得營業執照和銷售預包裝食品備案，是一家食品貿易商；廣州美誠科技公司已取得營業執照和食品生產許可證，質量管理制度和生產流程環境符合要求，目前暫未發現存在違法行為。
美誠官方抖音門店客服：研發團隊也源自香港
《廣州日報》記者以消費者名義，諮詢美誠月餅官方銷售門店抖音的「美誠禮官方旗艦店」客服。報道引述客服表示，美誠與香港有關連，並解為何沒有在香港製造。
美誠官方抖音門店客服強調每款產品均符合國家食品安全標準，客服還提供了香港註冊商標證書截圖，但該截圖中商標名稱為「美誠禮」。
客服迴避回應「香港有賣嗎」及「廣州哪裡有賣」
面對「香港有賣嗎」的問題，客服僅表示「美誠品牌業務立足於布局全國市場，我們有全國代理經銷商，美誠月餅也有進駐線下大型商超，因此在線上線下渠道均有售賣。」
但當被問到「廣州哪裡有賣」時，客服並沒正面回覆，僅表示店鋪承諾所有產品均屬於官方正品，每款產品都符合國家食品安全標準，「對於不實報道，也辛苦您不要相信」，客服還表示，只是負責線上銷售。
商品頁面「美誠月餅」前用小字號標明「香港」二字
《廣州日報》指記者看到該店鋪仍有多款美誠月餅在售，其中一款大促價為人民幣169元的「美誠禮黑松露流心奶黃月餅禮盒」顯示「已售27.4萬」，在商品頁面「美誠月餅」前用小字號標明「香港」二字，並稱美誠餅藝為「香港美誠集團下品牌」。