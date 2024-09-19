港男實測「香港美誠月餅」！食黑松露奶黃月中伏　1原因稱：勸退

【香港美誠月餅／三只羊／瘋狂小楊哥／曾志偉】內地網紅直播主「瘋狂小楊哥」和香港藝人曾志偉在「三只羊」直播間銷售的「香港美誠月餅」，被揭發在香港「排隊都買不到」，因為根本不在香港生產和銷售，而產品名稱更疑似仿傚香港名牌的「美心月餅」，被指涉嫌誤導消費者，事件引發內地及本港關注。9月18日，廣州市花都區市場監督管理局發布關於涉美誠月餅的情況通報，顯示相關商標使用和食品生產等均未發現違法行為；對美誠月餅樣品抽檢全部合格。



不少人都關注被小楊哥形容是「香港高端月餅」的「香港美誠月餅」味道如何，有港男在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，因家人朋友贈送了1盒美誠「流心黑松露奶黃月餅」，決定以身試味，更拍照曝光了月餅真身。



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家人朋友贈送1盒美誠產品「流心黑松露奶黃月餅」，港男決定以身「試伏」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

港男吃完後表示「勸退」，原因是「就算再淡味，都食唔出邊度有黑松露」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

港男試食美誠黑松露奶黃月餅稱「勸退」

經試食後，樓主留下2個字：「勸退」，原因是「就算再淡味，都食唔出邊度有黑松露」，網民笑言「師兄果然識食、要食就要食美誠月餅」、「（食之前）先要買重保險」、「祝好運」。不過，另1名網民疑似曾吃過同款的美誠月餅，留言回應樓主稱「我覺得好食過美心」。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

「香港美誠月餅」沒在港發售

「香港美誠月餅」被揭沒有在香港出售或製造，產品產自廣州及佛山廠房，《香港01》也發現其香港公司登記地址為灣仔一間秘書公司，而有內地傳媒以消費者名義，諮詢美誠月餅官方抖音銷售門店客服，對方解釋「品牌基因與研發團隊均源自香港」，為了更好的拓展市場需求，故在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地。

香港美誠月餅生產商日前向內媒展示公司在香港的註冊商標，稱公司在2019年已於香港註冊，又指示沒有法律規定香港品牌不能在內地生產。

《香港01》根據查冊資料到訪「香港美誠」的註冊地址，發現門牌實為秘書公司「世僑商務(香港)有限公司」。（羅日昇攝）

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售標榜「香港美誠高端月餅」。（影片截圖）

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售標榜「香港美誠高端月餅」。面對洶湧的罵聲，主播關閉了評論功能。（《新黃河》）

香港美誠2019年註冊 唯一股東報住廣州

美誠月餅的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，該公司隸屬香港美誠食品集團有限公司。本港公司註冊處資料顯示，香港美誠食品集團於2019年4月15日註冊，已申請註冊多個「香港美誠月餅」、「MEISUN FINE CAKE 香港美誠餅藝」的商標。該公司唯一股東為李水清（LI, SHUIQING），報住廣州。

位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）

廣州花都區市監局：暫未發現存在違法行為

廣州花都區市監局9月18日通報事件表示，此次事件涉及花都區2家企業和1家香港企業，區內2家企業分別是廣州市美誠食品有限公司（以下簡稱「廣州美誠食品公司」）、廣州市美誠食品科技有限公司（以下簡稱「廣州美誠科技公司」），涉及的香港企業是香港美誠食品集團有限公司（以下簡稱「香港美誠食品集團」）。

企業經營情況方面，廣州美誠食品公司已取得營業執照和銷售預包裝食品備案，是一家食品貿易商；廣州美誠科技公司已取得營業執照和食品生產許可證，質量管理制度和生產流程環境符合要求，目前暫未發現存在違法行為。

自稱香港品牌的「美誠月餅」，在網上銷售「高端」月餅，內地傳媒報道在香港卻買不到。

美誠官方抖音門店客服：研發團隊也源自香港

《廣州日報》記者以消費者名義，諮詢美誠月餅官方銷售門店抖音的「美誠禮官方旗艦店」客服。報道引述客服表示，美誠與香港有關連，並解為何沒有在香港製造。

美誠官方抖音門店客服強調每款產品均符合國家食品安全標準，客服還提供了香港註冊商標證書截圖，但該截圖中商標名稱為「美誠禮」。

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）

客服迴避回應「香港有賣嗎」及「廣州哪裡有賣」

面對「香港有賣嗎」的問題，客服僅表示「美誠品牌業務立足於布局全國市場，我們有全國代理經銷商，美誠月餅也有進駐線下大型商超，因此在線上線下渠道均有售賣。」

但當被問到「廣州哪裡有賣」時，客服並沒正面回覆，僅表示店鋪承諾所有產品均屬於官方正品，每款產品都符合國家食品安全標準，「對於不實報道，也辛苦您不要相信」，客服還表示，只是負責線上銷售。

商品頁面「美誠月餅」前用小字號標明「香港」二字

《廣州日報》指記者看到該店鋪仍有多款美誠月餅在售，其中一款大促價為人民幣169元的「美誠禮黑松露流心奶黃月餅禮盒」顯示「已售27.4萬」，在商品頁面「美誠月餅」前用小字號標明「香港」二字，並稱美誠餅藝為「香港美誠集團下品牌」。