廣州公安搗破假月餅工場！疑扮知名品牌月餅出售謀利　涉約$220萬

中秋節臨近，許多人都會買月餅應節。不過，近日廣東省公安接獲舉報，有人疑在地下工場製作無牌月餅，並包裝成知名品牌月餅出售，意圖從中獲利。當地警方進行抓捕行動，搗破3個製作及出售冒牌月餅的工場。行動中共拘捕6人，及搜獲大量散裝月餅、盒裝月餅及生產工具，涉案金額達200多萬元人民幣（約220萬港元）。



廣州公安搗破3個制作及出售冒牌月餅的工場，行動中共拘捕6人，及搜獲大量散裝月餅、盒裝月餅及生產工具（「廣州公安」微博）

廣州公安於9月7日公布案情，指早前荔灣區分局食藥環偵大隊接到舉報，懷疑一批冒牌月餅即將流入市面，有負責辦案的警員表示「我們鎖定了一條生產、銷售假冒品牌月餅的鏈條及3個分別負責生產、包裝、銷售假月餅的窩點」。

8月23日，荔灣警方聯合3個派出所兵分三路，出動前往各個據點進行統一抓捕。行動中查獲2.1萬多個散裝月餅、5,000多盒成品盒裝月餅及包裝箱盒，另有1批生產工具，涉案金額達200多萬元人民幣（約220萬港元）。而大部份成品未來得及發貨，就被警方截獲。

其中1名疑犯交代案情，指他們在地下工場將無牌月餅包裝成某知名品牌月餅，從中獲利。（示意圖，GettyImages）

目前，6名疑犯已被依法刑事拘留。其中1名38歲黃姓男疑犯交代案情，他自7月上旬開始租用某舊廠房充當包裝冒牌月餅的工場，並聘請另外2名被捕疑犯進行月餅分裝、密封、貼標、裝箱等工作，將無牌月餅包裝成某知名品牌月餅，從中獲利。

廣州公安提醒市民要透過正規渠道購買月餅，不要貪圖便宜而忽略食品安全；又呼籲市民如發現侵權假冒違法犯罪線索，要及時向警方舉報。

（綜合）