最奇六合彩！連續兩期5個號碼相同　機率原來低到咁？網民：好邪

六合彩出現奇景！最新一期六合彩（9月19日）攪珠結果出現令人驚奇結果，6個基本號碼中，竟然有5個數字與上一期（9月17日）攪珠的中秋金多寶號碼相同！



六合彩連續兩期5個號碼相同。（網站截圖）

9月19日中彩號碼：5、18、21、24、44、47，特別號碼20

9月17日中秋金多寶中彩號碼為：5、18、21、24、27、44，特別號碼10

如此巧合引來網民熱議，「機率係等於你呢一生人都唔會再發生第二次於上期同今期係5個number一樣，我諗真係要500年1次」、「我估開埠以來都未試過，真係宇宙第一」、「下期會多咗好多人買上一期號碼」、「係咪播錯舊片」、「可能同一個人中2期頭獎」、「馬會今鋪蝕到x街」、「基本上二三獎派下限獎金都係蝕錢」、「好邪」。

網民計算兩期5個號碼相同機率

也有網民嘗試計算兩期六合彩5個號碼相同機率，發現機率極低，「兩期有5個數字相同的機率大約是 **0.0000184**，即約 **1/54,000**，非常小」，獲其他網民讚「大神」，又認為「連續兩期更難更可疑」。

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不少網民截圖分享連續兩期六合彩攪珠結果，有人甚至形容是「重播」。

網民：如慣買同一組號碼中完又中

網民指如上期中秋金多寶的中獎者是慣性買同一組號碼，「上期中完5000萬金多寶，今期再中800萬，真係出貓都做唔到」。

中秋金多寶有1.5注中，每注獎金為50,366,360元，而今期六合彩頭獎1注中，每注獎金為800萬元。

網傳中秋金多寶中奬者戶口結餘逾5000萬元

另外，社交平台瘋傳中秋金多寶中獎的圖片，當中包括中頭獎的馬會投注戶口，顯示結餘為50,366,521.6元；另有中二獎的派彩結果，顯示幸運兒獲投注10元派1,522,180元。兩張圖片掀起網民熱烈討論，不過大量人留言指「我唔信，畀次我中完就信」、「如果真係中咗，不如你提現拎出嚟影埋大頭相，咁我就信啦」、「低調啲好 ，因住比人標參」、「我唔信有人中咗會擺上網」、「中咗咁多錢反而唔會PO出嚟啦」。

網傳中了中秋金多寶頭獎的馬會戶口截圖，可見結餘逾5,000萬元。（網上圖片）