婦人搭港鐵自備「私家凳」　坐座椅玩電話　網民：打敗99.9％人類

若然繁忙時間搭乘港鐵，「一位難求」情況時有出現！近日有女生搭乘港鐵時，在車廂內目睹1名婦人攜帶「私家凳」上車，對方坐在座椅上玩電話，和周邊需要站立的乘客形成對比，故稱「佢（婦人）肯定打敗咗99.9％人類」。有網民就質疑為何能入閘，「咁大張椅，地鐵啲工作人員睇唔到？」，不過亦有人笑言「辛苦搬來志在坐」，「阿嬸話唔使同人哋爭位」。



有婦人搭乘港鐵時，自備「私家凳」坐在車卡之間的接駁位。（threads圖片）

婦人自備「私家凳」坐港鐵

該女生在 threads 上傳照片，從相中可見，1名婦人搭乘港鐵時，自備1張黑色座椅上車，她將座椅放置在車卡之間的接駁位，然後坐在「私家凳」上玩電話。當時有不少乘客需要站立，未知是否繁忙時間，而婦人悠然自在的模樣則和其他乘客形成對比，樓主因而戲稱「佢（婦人）肯定打敗咗99.9％人類」。

網民笑稱：辛苦搬來志在坐

帖文引來網民質疑為何能入閘，「點解咁多呢啲人㗎？」、「咁大張椅，地鐵啲工作人員睇唔到？」、「睇佢個樣惡，唔會捉佢」，但有人就指出「如果多人根本入唔到張凳」，又笑稱「有料」、「辛苦搬來志在坐」、「阿嬸話唔使同人哋爭位」、「直接坐喺地下先叫做打敗99.9%人類」。

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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