腳趾甲現0.3厘米黑線！7旬老婦以為碰撞瘀青　求醫驚揭患皮膚癌王

指甲或腳甲出現特殊情況，恐和癌病症狀有關，要小心注意！台灣有老婦腳部拇趾出現「黑黑、怪怪的」情況，她本來還淡定說：「又不會怎樣！」不料家人帶她求醫時，醫生發現其趾甲並非1條黑線，反而是帶狀很寬很大，且超過0.3厘米又不規則的形態，故建議對方進行切片化驗，最終確診對方患有皮膚癌王之稱的「黑色素細胞癌」。



有皮膚科醫生提醒，如果指甲出現寬窄不一、濃淡不一的黑線，而且寬度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上皆是不好迹象；另外如果指甲突然冒出很多白點，以及傷口久久未能痊癒，都要小心並及早就醫。



台灣有老婦腳趾甲出現0.3厘米黑線，求醫驚揭患皮膚癌。（示意圖／GettyImages）

趾甲出現0.3厘米黑線，求醫揭患皮膚癌

台灣皮膚科蔡逸姍醫生在《健康2.0》節目中分享案例，指曾遇到一位70多歲的阿嬤，其腳部拇趾出現「指甲黑黑，怪怪的」情況，她還覺得沒關係，認為「不會怎麼樣」。不過當其家人帶她求醫時，蔡醫生近看發現對方趾甲已經不是單純一條黑線，而是突然變寬變大，呈現不規則形態，更超過0.3厘米，認為不是好現象，於是建議對方做切片檢查。檢查證實，阿嬤罹患有皮膚癌王之稱的「黑色素細胞癌」，蔡醫生指此癌症死亡率非常高，是很兇猛的癌症之一。

蔡醫生表示，不少長輩都會覺得指甲若出現黑黑情況，常是因為被踩到，或者撞到以致有瘀青，但她就提醒以上情況其實要小心，尤其是亞洲人，當指甲出現寬窄不一、濃淡不一的黑線，而且寬度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上皆是不好迹象，呼籲民眾有空時多注意自己手指腳趾，出現以上症狀或許是患「肢端黑色素瘤」警號。

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指甲突然冒出很多白點要小心

蔡醫生同時稱，指甲其實隱藏着不少健康秘密，強調「並非只是死掉的東西」，與癌變風險息息相關。她提醒若然指甲突然冒出很多白點、白線或整片泛白，除了免疫系統問題外，也要留意或許是心臟病、腎臟衰竭或是肺炎、念珠菌感染等徵兆，代表健康已亮起紅燈，呼籲民眾多加留意。

若然指甲突然冒出很多白點，或許是心臟病、腎臟衰竭，或是肺炎、念珠菌感染等徵兆。（示意圖／GettyImages）

傷口久久未痊癒，恐為甲床鱗狀細胞癌

另外她亦提到，指甲若有因碰撞產生的傷口，即使經過擦藥認真照顧，但長達半年時間都沒好、甚至還爛掉，確定自身沒有血糖，或其他免疫系統問題下，要小心恐為甲床鱗狀細胞癌，必須提高警覺，及早就醫。

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（綜合）