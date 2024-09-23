迪士尼餐廳遭小孩搶位！港女鬧爆無家教PO相公審：無恥　網民咁睇

小朋友的行為多少反應出父母的教養。有港女早前在網上發文及相，大呻日前與友人到香港迪士尼遊玩，但當天紅雨餐廳迫滿顧客，而她的朋友將隨身袋及捧住的食物放在桌上，此時突然殺出1個小孩，「一嘢衝過嚟」，立即坐在凳上並宣示主權說「呢度有人」。樓主即時表示是她等位在先，但小孩繼續玩手機，沒有理會他，樓主認為孩子沒有家教，氣得她在網上發相公審對方。



帖文引來不少網民留言，有人認為樓主太「腍善」，「即場開佢波」、「拍枱鬧佢，問佢讀邊間」、「坐埋落去，唔使同佢客氣」。



樓主指左邊小孩見她們正坐下，卻突然衡來搶位。（Threads圖片）

有港女早前在Threads發文及相片，大呻日前與友人到香港迪士尼遊玩，但當天紅雨餐廳迫滿顧客，而她的朋友將隨身袋及捧住的食物放在桌上，此時突然殺出1個小孩，「一嘢衝過嚟」，立即坐在凳上並宣示主權說「呢度有人」。樓主即時表示是她等位在先，但小孩繼續玩手機，沒有理會他，樓主鬧爆「原來人無恥係真係無敵的」，認為孩子沒有家教，氣得她在網上發相公審對方。

帖文引來不少網民留言，有人認為樓主太「腍善」，「即場開佢波」、「拍枱鬧佢，問佢讀邊間」、「坐埋落去，唔使同佢客氣」、「下次記得連埋張凳直接搬走佢」、「家教呢樣嘢，好似已經消失咗好耐，而家搭地鐵車門一開，細佬即衝入去，用手及背包霸位，家長咪照樣坐低，有家教就會即時指出不對，而不是坐下」、「冇咩意外，以家好多人都愈來愈冇水準」。

有網民認為應即場鬧爆無家教小孩，而非在網上公審。（資料圖片）

也有網民認為樓主不夠強硬，「趕X堆屁孩走囉，俾細路仔恰你唔係呀嘛？」、「多謝你助長歪風，今次得係因為上次得，下次得係因為今次得」、「咁你又讓位？即場唔解決佢哋，擺上嚟Threads有X用咩？」。

有人就為樓主辯解，講述難處，「一嘢扯佢起身？雖然我都想做，但係你要知道咁樣做嘅後果係啲乜嘢，如果解決嘅咁你有冇啲好提議，佢都有講同啲細佬講咗都冇反應喎，唔通兜巴星落去？定係要當堂X到佢老母都唔認得？嗰下係爽，但係都要考慮下其他人啲感受」。