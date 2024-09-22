袁記雲餃$1.7萬請人：廣東新移民女工優先　網民轟歧視　法例咁講

在香港招聘員工需符合「種族歧視」和「性別歧視」條例。本港網絡近日瘋傳在港落戶的內地品牌「袁記雲餃」招聘告示，以至少月薪1.7萬元招募收銀員、服務員、後廚、做餡手工等職位，兼職時薪60元以上。



看似正常不過的請人告示，當中有1項列明「廣東省新移民女工優先」，引起網民關注，質疑是否觸犯「種族歧視」和「性別歧視」條例，「應該犯咗種族歧視條例.，要求與工作無關，和種族有關」、「已經性別歧視啦，女工優先已經唔得」、「報平機會」，也有網民認為無問題，「廣州公司prefer請廣東人啫」。



袁記雲餃已在香港多區落戶，旺角、深水埗、沙田石門和筲箕灣等都有分店。（資料圖片）

袁記雲餃招聘告示列「廣東省新移民女工優先」

在香港多區落戶的內地品牌袁記雲餃一則招聘告示，近日惹起網民關注。告示見到，袁記雲餃招募收銀員、服務員、後廚、做餡、手工職位，月薪全部1.7萬元起，福利包括每月4天有薪假期、提供員工膳食、良好晉升機會，以及設有薪飯鐘等，兼職時薪亦有60元以上。

本來只是一般招聘告示，但入職條件除了寫上「住本區優先」，其中1項更列明「廣東省新移民女工（手工、收銀）優先」。

不少網民上載袁記雲餃招聘告示，見到列明「廣東新移民女工優先」。（網上圖片）

不少網民上載袁記雲餃招聘告示，見到列明「廣東新移民女工優先」。（網上圖片）

網民炮轟歧視

網民看後嘩然，質疑是否觸犯「種族歧視」和「性別歧視」條例，紛紛留言炮轟，直斥「應該犯咗種族歧視條例.，要求與工作無關，和種族有關」、「已經性別歧視啦，女工優先已經唔得」、「報平機會」、「種族歧視＋性別歧視」、「你可以寫歡迎新移民申請」、「歧視香港人？」。

但也有網民認為無問題，「廣州公司prefer請廣東人啫」。翻查資料，袁記雲餃屬於袁記食品集團其下品牌，而袁記食品集團起源於廣州，經營至今逾10年。袁記雲餃已在香港多區落戶，旺角、深水埗、沙田石門和筲箕灣等都有分店。

翻查資料，袁記雲餃屬於袁記食品集團其下品牌，而袁記食品集團起源於廣州，經營至今逾10年。（袁記雲餃內地官網）

《性別歧視條例》是這樣

至於是否觸犯「種族歧視」和「性別歧視」條例，根據平機會網頁，《性別歧視條例》，任何人在訂明活動範疇內基於某人的性別、婚姻狀況、懷孕或餵哺母乳而作出歧視行為，即屬違法，而「訂明活動範疇」包括「僱傭」在內；《種族歧視條例》則保障任何人不會基於其種族而遭受歧視、騷擾及中傷，同樣涵蓋「僱傭」層面。