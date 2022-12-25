移民英國｜阿爸給$60萬積蓄移民　不肖子1年半敗光呻「無盡地獄」

【移民英國／須知／開支】移民首要考慮是資金，有港男於網上發文表示，父親給了他60萬元移民英國，詎料只過了一年半時間便「敗X晒」，感嘆是「無盡地獄」，「真X係山窮水盡，明明拎住ok大嚿錢都搞成咁，搵唔到工真係致命傷」。樓主公開自己使費清單，網民看後大感震驚明白原因，直指「咁X大使畀600萬你都無X用啦」。



移民首要考慮是資金。（示意圖／gettyimages）

該港男於連登討論區以「老豆畀咗600k我去英國，我用咗年半敗X晒」為題發文，指父親拒絕與他一起移民英國，但給了他60萬元使費「叫我拎住啲錢過到去好好做人」，沒想到移民只一年半便已花光，「真X係山窮水盡」。

樓主公開使費清單，包括3.5萬元醫保、預繳一年租金1.8萬元、每月剪頭髮共計3,000元、一星期飲2次酒共計1,300元，以及德國旅行機票住宿連購物3,000元等，自言「有慳住使」，但因自己英文一般，「搵唔到工咬下咬下都係好緊」。

移民英國使費清單：

不過樓主表示，以上使費仍未計找樓，感嘆「搵樓跟住開始就X街無盡地獄」。他指出，找了一年多，60萬元「本金」只餘下約40萬；用37萬買了樓，雜費餘下約4萬元，「用咗20k裝修，10k擴建，1k搞防盜，1k換新爐，順手寄埋香港嘢過來7k」，自言已是「山窮水盡」，「仲要住緊個區好X詭異…明明拎住ok大嚿錢都搞成咁。搵唔到工真係致命傷，希望大家唔好學我」。

英國是港人熱門移民地方之一。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，但大部份網民看過樓主使費清單都不表同情，認為是「自作自受」，「拎住60萬最後買埋樓又玩咗咁耐，情理之中啦，係度呻慘」、「咁X大使畀600萬你都無X用啦，未有收入就咁大支出」、「乜plan都無，畀6,000萬你都無用」、「吹X到，咁大嚿錢都生存唔到」、「工都未搵到就去遊山玩水，仲要住近倫敦咁貴」。

也有網民表示會留意樓主忠告，「bookmark 定做ref 先，第時過嚟有用」。