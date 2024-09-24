小紅書女首來港不快！稱港鐵站問路遭職員無禮對待　怒斥：啞巴？

出外旅遊人生路不熟，路在口邊只向當地人問路，但被冷待當然不好受。近日有小紅書女用戶發文，表示日前首次來港，卻「每周都會被香港人民的禮儀驚到」，稱曾在港鐵站詢問出口資訊，卻被職員無禮對待，樓主稱先被1名女職員以手勢示意其詢問的出口在右邊，後來她到了右邊再詢問另一男職員，形容對方「拒絕（回答），讓我離開」，氣得她在文中怒批「我只是尋求幫助而已啊……你們全程一個字都不願說嗎？啞巴？」。



1名女子在小紅書發文，表示日前首次來港，卻「每周都會被香港人民的禮儀驚到」，批評曾經在一港鐵站詢問出口資訊，卻被職員無禮對待。（小紅書圖片）

問出口資訊被冷待 樓主感不快

該名女子在小紅書以「每周都會被香港人民的禮儀驚到」為題發文，表示自己早前第一次來港，並在港鐵站想詢問出口資訊，「先是被一個女員工指指，示意到右邊」，她其後走到右邊，打算再次詢問出口位置，「男員工拒絕（回答），讓我離開」。樓主形容當下自己感到困惑，並認為當時只是晚上8時半，「你們地鐵是下班了？我只是尋求幫助而已啊……你們全程一個字都不願說嗎？啞巴？香港人除了講delay no more（意指粗口），都不肯說話的？」。

1名女子在小紅書發文，表示日前首次來港，卻「每周都會被香港人民的禮儀驚到」，批評曾經在一港鐵站詢問出口資訊，卻被職員無禮對待。示意圖，非涉事港鐵站。（資料圖片）

網民：可能聽不懂普通話而已

帖文很快就引來大批網民熱議，有人認為樓主應直接到客戶服務中心查詢，稱被敷衍對待其實可能只是語言問題，「地鐵有『客戶中心』，專門接受諮詢；另外，不要以為所有香港人都聽得懂普通話」、「只是不會說也聽不懂普通話而已」、「絕對不會這樣，至少我在站內尋求幫助，每一位工作人員都會給我解決問題」、「我去香港少說幾十次，也問過不少的路，至少我以『你好，請問……』開頭和以『謝謝』結尾，還從來沒有過半次不好的體驗」。不過，也有網民批評相關港鐵職員的服務態度欠佳。