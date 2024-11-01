港鐵MMA！後生仔vs大叔火爆互鬥　旁邊女子神舉動反成焦點：高手

【港鐵MMA】乘搭港鐵要互諒互讓切勿動手！本港網絡瘋傳1段「港鐵MMA」影片，港鐵東鐵線列車內有後生仔與大叔爭吵，互相指摘對方打人，後生仔更聲稱報警想強行拉大叔離開車廂，喝斥「落車啊！」，大叔則反嗆「你唔好嚇我，我香港大㗎！你唔使嚇我啦，我嚇大㗎！」。2人上演激烈「攻防戰」，最終港鐵職員上車處理，眾人在大圍站下車離開。



影片引來網民熱議，「港鐵MMA常規賽見慣不怪！」、「影衰香港人」。但同時有大批網民關注2人旁邊女乘客舉動，大讚「高手在人間！」、「有大將之風」。



本港網絡瘋傳1段「港鐵MMA」影片，港鐵東鐵線列車內有後生仔與阿叔爭吵，互相指摘對方打人。（影片截圖）

後生仔與大叔港鐵車廂爭執

這段「港鐵MMA」影片長近5分鐘，當時東鐵線列車駛到火炭，穿黑衣後生男向坐在座位的大叔表示「等下就火炭喇，你驚嘅可以沙田再報（報警）」，隨後出手想強行拉大叔下車，咆哮「而家落車報警啊！落車啊！」。大叔反抗，反問「你邊有資格叫我落車？」。2人激烈推撞，大叔怒指「唔好推我，搵（警察）啊！X你老X得鬼閒……你老X臭X」。

穿黑衣後生男與大叔爭執，要求大叔下車。（影片截圖）

+ 3

雙方之後停手，互相指摘對方「打人」，黑衣男重複「落車！落車報警！」，大叔反駁「我都未到站點解要落車啊？你都傻㗎，你自己落啊！」。黑衣男堅持叫阿叔下車，大叔回應，「你叫佢（警察）上嚟啊，我唔得閒落去（落車）啊」，黑衣男則反嗆「呢啲咁嘅大陸人係咁㗎喇，打人啊嘛！」。

港鐵職員到場處理

2人繼續爭論，待列車駛到沙田站，黑衣男再想強行拉走大叔，雙方以「黐手」較勁，動作激烈，黑衣男於是使出洪荒之力把阿叔拉到門口位置，但阿叔再次掙脫，2人在門口位置推撞，有港鐵職員上車處理。

有港鐵職員上車處理。（影片截圖）

雙方繼續對峙，黑衣男向阿叔表示，「你唔好諗住咁過癮啊，閉路電視睇晒㗎」，阿叔反嗆，「你唔好嚇我，我香港大㗎！你唔使嚇我啦，我嚇大㗎！」，黑衣男則指，「樣衰衰，打人大晒啊？打人好叻啊？」。雙方最終在大圍站下車，港鐵職員跟隨處理。2人爭執期間，坐在旁邊的女乘客表現冷靜，一直專心看手機。

雙方繼續對峙，阿叔反嗆，「你唔好嚇我，我香港大㗎！你唔使嚇我啦，我嚇大㗎！」。（影片截圖）

雙方最終在大圍站下車。（影片截圖）

網民讚旁邊女子冷靜舉動

網民看過影片熱議紛紛，「港鐵MMA常規賽見慣不怪！」、「黑色衫X啱，使乜一定要出去先報警，報咗警下個站就有差佬上車啦」、「邊個打人我唔知，我淨係見到穿黑衫嘅郁手郁腳」、「條片淨係見到黑衫夾硬拉人，有機會造成蓄意傷人」、「影衰香港人」。

大批網民「錯重點」，關注2人旁邊女乘客冷靜舉動。（影片截圖）

不過同時有大批網民「錯重點」，關注2人旁邊女乘客冷靜舉動，大讚「高手在人間！」、「有大將之風」、「隔籬阿妹好鎮定」、「梗係淡定啦，知兩條友吹水多過抹嘴」、「亮點在女子」。也有網民感嘆，「睇到其他人都好似無乜感覺！可能覺得車箱內打打殺殺！日日都會發生！」。