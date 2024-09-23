獼猴交配高峰期「性交過程全直擊」15秒極速完事但30分鐘可做7次

高雄壽山常有台灣獼猴出沒，每年十月到隔年二月，是壽山獼猴的交配季節，但現在已有獼猴情不自禁，大白天就在馬路旁交配，通常短短幾秒鐘就完事。當地居民說，獼猴交配速度很快，但「可以很多次」。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，獼猴平均交配秒數不會超過15秒，民眾若遇到，不要干擾或大聲喧嘩，「經過就好」。



高雄市鼓山區桃源里位於壽山範圍內，當地居民顏姓男子說，壽山以前叫做柴山，因為山中林木多，民眾會來山上砍樹當作燃料，因此把山名稱為柴山，現在柴山沒人來砍柴，樹林成為台灣獼猴良好的生存環境，加上保育觀念抬頭，獼猴逐年增多：

現在柴山的獼猴，比野狗還多。

顏姓男子說，壽山的柴山大路經常可以看到獼猴成群結隊出沒，獼猴幾乎不怕人，只要保持距離，猴群根本不理會路過的人、車，甚至連交配也不避諱在人類面前進行，民眾近期上山，應該都有機會遇到猴子的交配現場。

【圖輯】點圖放大逐格睇「猴子交配現場」👇👇👇

記者20日在柴山大路直擊，1隻公猴鎖定1隻紅屁股的母猴，走向母猴背後，趁機騎上去交配，母猴「措手不及」，還轉頭查看到底發生什麼事，甚至出手抓住公猴的右腳，一度想要把牠推開，但公猴手腳俐落、把握時間，僅僅不到10秒鐘就完事，公猴隨即從母猴背後跳開，若無其事在馬路上亂逛。

【相關圖輯】澳女玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

台灣獼猴共存推廣協會表示，現在到壽山，就能看到獼猴的交配現場，很多人第一次看見，都會訝異地大喊：「蛤！這麼快就結束了？」台灣獼猴每次交配時間，平均為8秒鐘至10秒鐘，但不要笑獼猴是快槍俠，根據觀察記錄，獼猴在30分鐘內可交配7次以上。

【相關圖輯】親子遊動物園驚見獼猴「不斷玩弄生殖器」網民恥笑：另類童年陰影（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，目前已經快要進入獼猴交配季，獼猴平均交配秒數不會超過15秒，壽山上最長的獼猴交配紀錄約33秒，獼猴在交配時，只專注在交配這件事情，每年十月到隔年的二月是壽山獼猴交配季節，民眾若遇到獼猴交配，自然地通過就好，不要干擾或大聲喧嘩。

高市農業局說，壽山的獼猴是野生動物，正常狀況下看見人類接近，大多會自行走避並不會主動攻擊，但因部分民眾長期不當餵食，已把人類與食物進行連結，民眾若到壽山，應避免食物外露，手上也不要拿塑膠袋，不餵食、不接觸、不干擾」，才能減少人猴衝突。

【同場加映】紅毛猩猩色心起「強吻女遊客雙手揉胸」鹹濕影片瘋傳 原因惹熱議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

專訪／主持「超夜」13年不累 許效舜承諾：至離方休

愷樂消失4年當媽！41歲生日首露正面變這樣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】