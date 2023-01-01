早洩小兔子交配「屁股變摩打」幾秒內馬上風　網民：電池廣告呃人

兔子的繁殖力相當驚人，一段公兔乍看「馬上風」的影片更讓許多人大開眼界。影片中的公兔在交配時出現跨騎行為，短短幾秒內屁股有如電動摩打般抖動，隨即全身縮起來倒在一旁。快槍俠的過程曝光後，不少網友笑說「XX電池說持久，都是騙人的」。



「5秒後發射！」從Facebook社團影片可以看到，畫面中的橘兔和灰兔正在進行交配，其中位在上方的橘兔出現跨騎行為，連結的過程中臀部宛如電動摩打狂震，在短短幾秒內就瞬間完事，隨即四肢及耳朵都不聽使喚倒在地上。

【圖輯】點圖放大逐格睇「小兔子交配過程」👇👇👇

+ 14

有留言指出兔子身在食物鏈的底層：「動作不快一點會絕種的吧。」由於兔子防衛能力相當薄弱，快速的交配讓他們在逃命之餘也能把握機會，輕輕一碰就能讓母兔懷孕，增加繁衍後代的可能性。公兔騎上母兔幾秒鐘後，可能會發出一聲尖叫隨即倒地，通常代表著完成交配。

【同場加映】親子遊動物園驚見獼猴「不斷玩弄生殖器」網民恥笑：另類童年陰影（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

公雞的午睡地點超隨機？「違反人體工學」進入夢鄉 馬麻跟鄰居全都來找

喵星人認證合格人體暖爐！她發高燒躺平「身體瞬間長滿貓」全都暖到定格

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】