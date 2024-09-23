羅湖口岸買原隻雞即斬！港媽揭唔足料：得1隻雞髀　店方咁講更嬲

近期不少香港人因價廉物美而北上買餸回港，不過小心有機會中伏。有港媽指早前在深圳羅湖口岸，用108人民幣（約120港元）買了原隻蒸新鮮清遠走地雞回港加餸，豈料打開卻發現雞件數量不足1隻雞份量，雞胸只有2件，雞髀只有1隻，還有很多如雞頸等多骨少肉部位，認為被騙。



港媽接受《香港01》訪問時指，當時在該店，即場選了1隻已蒸熟原隻雞，但店員背着她斬雞，令她懷疑被偷龍轉鳳。由於多是雞頭雞尾不是原隻雞，她憤而向店家投訴對方「呃秤」，可是對方否認指控。港媽希望今次事件提醒香港人，北上消費時要小心，不要被店家「以為買一次就呃我咃，以為香港人好呃」。



伍小姐在深圳羅湖口岸1間燒味店，用108人民幣（約120港元）買了1隻蒸雞回港加餸，但懷疑中伏。（讀者提供）

事主伍小姐接受《香港01》訪問時表示，9月21日星期六中午時份，她在深圳羅湖口岸1間燒味店，用108人民幣（約120港元）買了1隻蒸新鮮清遠走地雞回港加餸，並要求店員斬好。可是她回家打開包裝盒，發現雞件多骨少肉，且不能拼湊成一隻完整的雞。

伍小姐當下十分失望，「雞胸得兩嚿，雞髀得1隻，其他都是頭頭尾尾，如雞頸等無肉嘅部位」。她指在店內親自挑選要哪一隻熟雞，「當時店員背着我斬雞，懷疑被他換了另1隻雞」。除了份量不足，伍小姓亦質疑雞的品種不符，「間店鋪標榜是新鮮清遠走地雞，我食開走地雞都是肉質較結實，少肥膏，但今次買回來的雞，肉質淋身，仲有好多肥膏，食後覺得只是似香港食開嘅普通雪藏雞」。

懷疑被呃秤投訴店家

一向有北上消費的伍小姐，曾光顧該區其他燒味店客家惠州風味的雞，一般價格98至138人民幣（折約108至152港元），她見涉事店家的雞賣得較便宜，又標明是蒸雞，且用新鮮的清遠走地雞，更自稱廣州百年老店，才首次嘗試光顧。

可是結果令人氣憤，伍小姐事後致電店家投訴，可是對方卻否認有換雞及份量不足，讓她更為氣結。

伍小姐認為，港人北上消費成風，羅湖口岸的熟食店及燒味店，雖然價格不算最低，但勝在近關口回港方便，因而吸引大批港人購買。她認為經歷今次事件，應引以為鑑小心受騙，「間店以為啲人買一次就唔怕呃，唔好以為香港人好呃」。伍小姐表示已在大眾點評上劣評該燒味店，希望其他人不要中伏。