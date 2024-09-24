男童小區範圍踩單車！遭惡意踢倒失平衡摔地　男子後續1舉動更衰

作為成年人，竟當眾欺負弱小兒童？內地有男童於住宅小區內踏單車，疑被一陌生男子惡意踢倒，導致他失平衡摔倒地上，男子其後更跑離現場，卻不料被屋苑的閉路電視拍到整個過程，男童家長於是公開片段，引發網民熱議。



不少人批評男子欺負小童惡行，「有些人骨子裏面就是壞透了！」、「如果是大漢騎過來他敢踢嗎？看是孩子才踢的，怕家長在附近還逃跑，不過是個欺軟怕硬的慫貨」；但亦有人指男童踏單車的路段是跑步徑，認為彼此都有責任，「那是跑步散步的道，不是你的騎行道」，同時擔憂對方車速過快，容易造成意外。



福建有男童在住宅小區內踏單車，被陌生男子惡意踢倒摔地上。（微博影片截圖）

男童騎單車被惡意踢倒

內地微博報道，事發於9月21日（周六）晚上近9時，福建有男童在屋苑小區範圍內踏單車時，被1名路過男子惡意踢倒。從微博影片可見，屋苑閉路電視畫面拍到，當時正打電話、身穿紅色上衣的男子於小區內行走，未幾有男童騎着單車，快速從其前方駛至，男子突然伸腳踢向對方單車，男童瞬間失去平衡摔倒在地；而紅衣男只是淡然回頭看了一眼，便立刻逃離現場，甚至跑往小區的入口處徘徊。

男子速逃離現場

被撞男童之後向家長表示自己被人踢倒在地，其父母要求查看小區閉路電視，看見兒子被故意撞倒很是氣憤。男童母親表示，該男子邊走路邊打電話，而孩子騎車走近時並無觸碰到對方，男子卻突然伸腳，踢倒孩子後就快速跑步離開，無視倒地男童痛苦大哭，遂於網上公開片段。

網民質疑涉故意傷害罪

片段曝光後引來網民熱議，大部份人要求警方盡快將男子緝拿歸案，「有些人骨子裏面就是壞透了！」、「如果是大漢騎過來他敢踢嗎？看是孩子才踢的，怕家長在附近還逃跑，不過是個欺軟怕硬的慫貨」、「要說孩子騎得快，還沒碰到，但是你自己上去踹，還跑那肯定是惡意的」、「這種把腿給他打折吧」、「這一踹，如果小孩撞傷了頭，後果不堪設想，這種行為難道不是故意傷害罪嗎？」、「想看壞人作惡後得到​​懲罰」。

惟有人指男童在小區高速騎車，容易造成事故，覺得雙方都有責任，「（男子）看起來是被嚇了一跳，下意識伸腳踢」、「不踢開就撞到了」、「這小孩在社區騎的速度也不慢，看那個轉彎，一點不煞車」。有留言更指出，「那是跑步散步的道，不是你的騎行道」；不過有網民仍質疑男子是故意踢倒男童，「用0.5倍速看就知道，這個男的往前加速，跑了再踢的」。

當地警方接獲相關事件報案，指涉事莊姓男子已於9月22日到公案局接受調查。（網上圖片）

當地警方：事件正調查中

當地警方於翌日22日發出通報，證實接獲相關事件報案。警方表示，當時8歲莊姓男童在小區內騎單車， 被一男子踢了一腳，導致摔倒在地，現已就事件展開調查，而涉事32歲莊姓男子已於22日下午2時到公案局報到，全案仍在辦理中。

（綜合）