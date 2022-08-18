男童惡意撳停扶手梯致5歲女重摔受傷　母爆保安說謊　商場咁回應

【扶手梯／電梯】太惡劣了！深圳日前發生扶手梯意外，1名5歲女童乘扶手梯下樓時，在前方的男童竟按下電梯的停止掣，令女童失平衡跌倒翻滾，跌幾級重摔在扶手梯上。當保安上前了解時，男童隨家人離開現場，但保安員竟告訴女童母親說是她先摔倒男童才按停，幸好有閉路電視還原真相，女童母親憤而報警。商場解釋事件屬「孩子嬉鬧」，保安難以干涉，「沒什麼事，就是小孩磕了一下」，但不少網民看完片段，留意到該男童見到女童重摔後竟疑似拍手鼓掌，認為事件嚴重。



男童乘扶手梯時留意到身後有名女童，竟按下停止掣令女童摔倒。（微博影片截圖）

事發於深圳1個商場，16日下午6點左右，1名男童和5歲女孩一前一後搭上商場扶手梯。閉路電視畫面顯示，該名男童靠在扶手梯上，跳到底即回頭按緊急停止掣，正在扶手梯上段的5歲女孩手持滑板車未有站穩，跌倒翻滾，掉到幾級重摔在扶手梯上，手持的滑板車亦砸到她身上。

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該名男童見狀蹲下看女孩翻倒情況疑似拍手，之後再指住女孩似在找人求助，職員隨後趕去查看。另一片段中商場保安向女孩了解發生什麼事時，男童和家長在一則離去。

內媒報道，女孩的媽媽李女士是商場商戶，她說女兒當時到2樓找爸爸，還好女兒傷得不重，只是腳腫了和撞到胸口擦傷，翌日還在喊手疼。她指保安原本說女兒先摔下來，男童才去按停止掣，但和女兒說法不符，「這麼小的女孩怎麼可能會說謊，我就去查了監控，才發現是那男孩子惡意關停」。女孩說當時男童看了她一眼，「然後就把電梯關了，然後就摔了」。李女士現時也找不到那名男童，估計他是和家長到商場購物，決定自行報警。

商場職員回應內媒，稱事後已加強電梯方面管理，事件屬「孩子嬉鬧」，商場保安不好過多干涉，「沒什麼事，就是小孩磕了一下」。深圳市警方稱已接到報案，但目前還未找到涉事男童。

事件引起爭議，網民批評商場亦有責任，「保安為什麼說慌」、「小孩子在商場嬉鬧，你保安不干涉，要保安幹嘛？」。許多網民認為有必要找出涉事男童，質疑他在女孩摔倒後有明顯鼓掌行為，有可能是慣犯，「熊孩子關電梯太危險」、「他是故意傷害小女孩！小女孩摔倒後他甚至還鼓掌了」。有留言呼籲他的家長應站出來承擔責任，「犯錯不可怕，就怕不教育」。

（綜合）