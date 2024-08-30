糖尿病患者難降低血糖　醫生指點2招即有效　呢款水果係關鍵

糖尿病患者需要小心飲食，才能有效控制血糖。台灣1名腎臟科醫生日前分享個案，指出有糖尿病病人一直服食5種藥物和施打1種針，但糖化血色素仍然徘徊在8.5至8.8％之間，遠高於4.0至5.6%正常情況，醫生建議患者做2件事，首先飲了一半湯和吃掉一半肉菜後，才可以食白飯，而且將檸檬汁擠在白飯，由於先餸後飯能阻礙吸收，加上檸檬酸抑制飯後的血糖升高，病人糖化血色素因而跌到7.2至7.3％之間。



該名糖尿病病人一直服食5種藥物和施打1種針，但糖化血色素仍然徘徊在8.5至8.8％之間，遠高於4.0至5.6%正常情況。（示意圖/gettyimages）

腎臟科醫師江守山在節目《健康好生活》分享這宗病例，患者有第三期的腎功能不全和糖尿病，求醫時已經服用5種藥物和注射1種針，但糖化血色素仍然處於8.5％至8.8％之間。

江醫生當時要求患者做2件事，分別是先飲了一半湯和吃掉一半肉菜後，才開始吃白飯，而且每餐將檸檬汁擠入白飯內。（facebook專頁「江守山醫師」圖片）

江醫生當時要求患者做2件事，分別是先飲了一半湯和吃掉一半肉菜後，才開始吃白飯，而且每餐將檸檬汁擠入白飯內，患者大惑不解，但仍然照做，患者的糖化血色素事後跌到7.2％至7.3％之間。

研究顯示檸檬酸可以抑制飯後的血糖飆高。（網上圖片）

江醫生解釋，先餸後飯阻礙吸收，而且有研究顯示檸檬酸可以抑制飯後的血糖飆高，日本人食醋飯有異曲同工之妙，2個簡單動作足以取代很多藥物。

江醫生強調，從營養素而言，檸檬沒有特別突出的地方，但檸檬多酚、果膠和檸檬黃素都對人體有益，檸檬排在抗癌水果的第二名，僅次於新鮮的蔓越莓。

（節目《健康好生活》）