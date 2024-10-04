內地女用膳20分鐘未食完　呻餐廳職員屢嘗試收碟　終明言關門趕人

不少打工仔想準時收工，但往往臨下班前客人上門。有內地女子在小紅書表示，日前晚上8時40分到香港1間連鎖快餐店用膳，直至當晚9時職員嘗試想收走其碗碟，她表示自己仍未食完，後來職員「每隔一小會兒就來看一下」，最後直說「要關門了」，小紅書女「趕緊扒完飯，幾口喝完冰可樂，趕緊走了」，心想「再不走感覺眼神能刀人（傷害人）了」，當時是晚上9時05分，她反問「在香港，飯沒吃完，店打烊就可以趕人嗎？」。



部份網民支持女事主，「其實點單的時候可以直說：現在8點40了，就要打烊，只能打包不能堂食」、「野蠻，素質低下，沒有包容心的城市」，但許多人認為「有沒有想過多少人要收工？明知道差不多要關門了，我會選擇吃快點或外帶回家吃」、「其實就是文化差異，大部分香港人20分鐘夠食個快飯，內地人會覺得好少時間，落單阿姐應該都估唔到佢要食咁耐，仲要俾人公審」。



樓主進入快餐店用膳20分鐘，但都仍未食完，職員明言要關店，樓主趕緊扒完飯，幾口喝完冰可樂」。（示意圖/gettyimages）

樓主在小紅書表示，日前有晚8時40分，她到香港1間連鎖快餐店用膳，直到晚上9時，店員表示想收走其碗碟，但樓主當時尚未食完，要求對方不用收走，形容職員隨後「每隔一小會兒就來看一下」，眼神貌似並不友善，最後直言即將關門，樓主「趕緊扒完飯，幾口喝完冰可樂」，離開時正值當晚上9時05分，「不走感覺眼神能刀人（傷害人）了」。

樓主慨嘆「經歷過香港小巴不友好的司機後，又免費體驗到了連鎖餐廳服務員的催趕服務，可能平時遇到這樣怨憤眼神的場景太多了，以至於我也脫敏了。 只是，香港真的這麼不友好嗎？」、「顯得人情味淡一點」，但她補充指自己在香港亦遇過其他好人好事。

樓主在網上不滿被職員趕走，網民卻認為飲食業工作辛苦，而且未必有加班費，應該體諒職員。（示意圖/gettyimages）

帖文引來大量網民討論，有人認為香港服務質素一般，「服務員就是服務人的，我作為顧客，我付錢了，我就應該享受平等且正常合理的服務」、「明知道要收工了還接客？顧客花錢買難受呀！只要接客就要預留時間給顧客吃飯」。

但亦有人認為飲食業工作辛苦，而且未必有加班費，「1份重勞力工作，在收工的時候突然要無薪加班，誰還會保持熱情以及愉快？將心比心吧」、「因為店員不能隨便申請加班費，妳這樣就是要別人無償等妳吃完，換妳也生氣」。

（小紅書）