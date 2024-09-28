悟空大戰色狼！6歲女童險遭性侵　「正義猴子」聯群救人追打色狼

印度日前發生性侵未遂案。當地有6歲女童放學後於住處附近玩耍，被1名陌生男子誘拐她到廢棄房屋企圖性侵，當時男子強行脫去女童衣物，惟一群猴子突然出現並攻擊對方，嚇得他落荒而逃，女童才有幸脫險。她事後回家將事件告知父母，又指男子曾出言恐嚇，若她向別人透露此事，會殺害其家人，女童父親隨即報警求助，同時感謝神明透過猴子顯靈，「如果猴子沒有插手幫忙，我女兒現在可能已經死了」。



當地警方接到報案，目前已就《保護兒童免受性犯罪法》以及《對婦女實施攻擊，或刑事暴力》條例展開調查，並透過閉路電視畫面，鎖定1名涉案年輕男子，雖然對方身份尚未確認，但表示會盡全力調查和緝拿疑犯。



印度有女童被男子誘拐險遭性侵，遇猴子突襲擊退色狼，方有幸脫險。（Youtube影片截圖）

印度6歲女童被誘拐險遭性侵

綜合印度媒體報道，事發於9月21日（上周六），北方邦巴格帕特（Baghpat）有1名6歲女童放學後，於住處附近玩耍，卻突然失蹤，父母四周尋人亦未有所獲。相隔1小時後，女童哭着回家，告知父母自己險遭性侵，幸好一群猴子突然出現，牠們發狂地追趕以及攻擊該男子，她方能逃脫男子魔爪。

猴子集體出招擊退色狼

事發地點附近閉路電視拍下案發經過，該穿着綠色上衣的男子，帶着女童穿過狹窄小巷，並進入一棟廢棄房屋，對方疑察覺鏡頭後，便迅速拐彎離開攝影範圍。女童父親指，女兒當時在屋內曾被對方強行脫去衣物，但一群猴子突然出現，並向對方展開猛烈攻擊，男子「以寡敵眾」被嚇至倉皇逃跑，故稱「如果猴子沒有插手幫忙，我女兒現在可能已經死了」，感謝神明透過猴子顯靈，庇佑女兒脫離險境。

一群猴子突然出現，並攻擊企圖性侵女童男子，對方被嚇到落荒而逃。（示意圖／GettyImages）

女童事後向父親表示，涉事男子在逃跑前曾出言恐嚇，指她若向別人透露此事，會殺害其家人，父親隨即報警求助。當地警方目前已根據《保護兒童免受性犯罪法》，以及《對婦女實施攻擊，或刑事暴力》條例立案，有官員指他們正深入調查事件，鎖定涉案者為年輕男子，雖然對方身份尚未能確認，但將會盡全力調查，緝拿疑犯。

（綜合）