25歲男便秘！用力過度谷爆肺　破口大到做手術　醫生指3症狀小心

大便過度用力隨時爆肺！杭州1名25歲男子因為便秘，平日習慣大力排便，近日卻出現胸悶情況，愈發嚴重下家人帶他入院檢查，醫生驚訝發現「一查肺破了」，出現俗稱爆肺的「氣胸」，左側肺部已被壓縮將近90%。保守治療無效後，病人肺部破口較大需做微創手術，幸現已康復。醫生提醒民眾日常生活中避免過度用力，提醒20至40歲的高瘦男性較易中招，出現3個情況就要特別注意。事件令網民大驚，「拉個屎都如此驚心動魄」。



杭州25歲男子因便秘常用力排便，胸悶問題愈發嚴重入院，檢現發現氣胸。（示意圖／Getty Images）

左側肺部已被壓縮將近90%

內媒報道，杭州余杭區第三人民醫院日前分享病例，25歲男子小陳（化名）有便秘問題，大便時他較為用力，近來一使勁就感覺胸悶，情況愈發嚴重。家人知情後勸他求醫，結果「一查肺破了」，發現他有出現氣胸問題，左側肺部已被壓縮將近90%。

醫生發現其左側肺部已被壓縮將近90%。（微博圖片）

肺部破口大到無法自行癒合

該院外科副主任李丙鋒指，小陳因為大便用力過度「爆肺（氣胸）」 ，首先進行了胸腔閉式引流術保守治療，配合一周兩檢，發現其肺部的破口較大，無法自行癒合。院方安排微創單孔胸腔鏡下肺大皰切除術，半小時手術過程中小陳幾乎無出血，這手術的切口僅3厘米，醫生通過腹腔鏡操作器械切除肺大皰取出。對比傳統開刀手術，這微創方式手術時間更短，病人術後恢復更快，而小陳現已康復出院。

李醫生解釋，肺表面有1層臟層胸膜，胸壁內層也有壁層內膜，2層膜之間的間隙就是胸膜腔。這層密閉胸膜腔裏面的壓力低於大氣壓，可令肺處於擴張狀態，促進靜脈血和淋巴液的回流。當胸部受創傷及胸壁、肺或氣管，空氣會經傷口進入胸膜腔，導致腔內積氣，這就是俗稱的爆肺，即氣胸，會影響肺擴張。

醫生提醒民眾大便時切勿過度用力。（示意圖／Getty Images）

氣肺多見於20至40歲高瘦男性

氣肺多見於20至40歲高瘦人士，而且男性較多，李醫生提醒，民眾日常生活勿常過度用力，除了大便，抬舉重物、大笑、用力咳嗽、打噴嚏、高強度體育鍛鍊等都可能誘發氣胸。如出現氣胸，患者可能出現胸痛、呼吸困難、咳嗽等現象，而出現胸部損傷、肺部疾病等情況，亦會更容易引起氣胸。

事件嚇怕不少網民，表示「感覺好驚訝啊，從來沒聽說過」、「以後順其自然不使勁拉了」、「這也太嚇人了」、「這拉的是石頭吧」、「難怪去年有段時間咳嗽厲害的時候感覺肺都要咳出來了」、「我從來不使勁拉，我都是等到憋不住了」。

（綜合）