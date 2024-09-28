巴士司機肚痛急需去廁所！港女出PO：仲有得咁？　網民批缺同理心

難道巴士司機就不會便急？日前有港女搭乘巴士，不過她上車後司機馬上「熄火」，向乘客表示因肚痛，急需下車去廁所，她便拍照並將事件分享到社交平台，質疑「仲有得咁」，其後1句「大埔人係咪都係咁」更引來網民非議。相關帖文現已被刪除，但早被網民截圖再上傳到大埔群組，隨即惹來許多人炮轟。



有人直斥樓主缺乏同理心，「人有三急有咩出奇？」、「肚痛都唔得，仲要俾人PO上網」、「俾嗰幾蚊，當自己大X晒？」；帖文亦引來涉事巴士司機親身回應，他指當晚因為「食錯嘢」導致肚痾，並向車上乘客致歉，又稱其駕駛的巴士路線較顛簸，「我都驚自己下路鎮守唔住，所以就喺運頭塘停埋一邊解決咗先」，笑稱自己之後會「食返清淡啲」，誠邀各乘客再次乘坐其駕駛巴士。司機的正面態度獲網民安慰，認為便急屬「人之常情」。



有港女搭巴士時遇車長人有三急，對方需中途停車然後趕去廁所。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

巴士司機中途下車去廁所被公審

有網民在facebook群組「大埔 TAI PO」上傳截圖，表示對帖文不解解，「完全唔覺得車長有乜錯…車長都係人，佢都有生理需要」，並體恤對方或於繁忙時間駕駛，以致未能下車休息，所以才會在駕駛中途下車去廁所，同時奉勸各位乘客若遇類似情況，應體諒車長。

從網民上傳截圖所示，有搭乘巴士的女乘客於社交平台threads發文，並分享照片，質疑「仲有得咁」。她指當時上車後，還沒有拍卡，司機隨即「熄火」，向車上乘客表示因肚痛，急需下車如廁，又詢問「大埔人係咪都係咁」。相中可見，當時巴士停靠巴士站，並打開前方車門，而司機則離開駕駛位前往廁所。

當時巴士停靠巴士站，而司機則離開駕駛位前往廁所。（threads圖片）

網民：人有三急有咩出奇？

帖文惹來眾多網民狠批該女乘客缺乏同理心，「司機都係人」、「人有三急有咩出奇？」、「點解現在咁多人連同理心都無」、「真係慘， 肚痛都唔得，仲要俾人PO上網」、「肚痛唔落車去廁所，唔通喺車度瀨？」、「俾嗰幾蚊，當自己大X晒」、「嗰種人就係覺得，我畀咗錢，你就要車到我去目的地」。有人指出司機長時間駕駛已經很辛苦，「同埋搵廁所並唔容易，見附近有廁所當然去咗先」、「應該連體諒呢個用詞都唔需要，大小二便係生活必需，急忍唔到就應該去，無需要人哋體諒」。

有巴士司機就苦呻曾遇人有三急情況，「我試過肚痛，（喺）旺角道擺低部車衝入茶餐廳廁所都係咁啦，至緊要有通知啲乘客」、「我試過開車前嚟料，即刻同站長講話要爆，叫佢入我遲開幾分鐘」。不少網民分享類似事件，表示會包容和諒解，「上次在韓國包車去機場，車長在高速公路中途停車去廁所， 趕時間搭飛機，但車長痛肚都無辦法」、「我都試過，以為司機行錯路，原來人有三急，仲有同我哋講唔好意思，全車無人出聲，乖乖咁等佢返嚟」。

有巴士司機指曾遇人有三急情況，但認為「至緊要有通知啲乘客」。（示意圖／資料圖片）

涉事巴士司機現身回應

帖文亦引來涉事巴士司機親身回應，他指當晚因為「食錯嘢」導致肚痾，「先同琴晚嘅乘客講聲唔好意思，耽誤咗你哋幾分鐘」，稱其駕駛的74A路線較顛簸，「我都驚自己下路鎮守唔住，所以就喺運頭塘停埋一邊解決咗先」，笑稱自己之後會「食返清淡啲」，誠邀各乘客再次乘坐其駕駛巴士。

（facebok／threads）

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早前亦有乘客在網上發文，指有城巴司機於駕駛中途站停車去廁所，但他認為司機不能去廁所，故拍下相片公審司機行為，「始終唔得（不能去廁所）都係唔得」。該乘客公審行為反惹來網民紛紛鬧爆，「涼薄」、「而家啲人都幾癲㗎喎，去個廁所都唔得？」、「原來做巴士司機去廁所食飯都係罪，多得你呢啲西客先會有咗咁多投訴！」、「香港人畀多啲包容心好唔好，人有三急，係咪要逼到司機屙喺張凳先」。



面對網民圍攻，樓主刪去帖文，但網民已截圖繼續瘋傳批評。



相片見到，涉事車輛為城巴20A，其中1張相司機位未有司機坐下，大門關上，未知是否有其他乘客。（網上圖片）