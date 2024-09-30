畢業生上班3周「被辭職」　瞞家人扮返工呻慘　網民聽內情：抵炒

被勸退是否要自我反省？有剛畢業的打工仔在網上發文，指在某院校上班3星期，卻被「老闆」叫入房，批評其出錯的情況「唔係佢哋接受到嘅程度」，要求他自行辭職。由於他家庭經濟壓力大，樓主稱「噚日開始『扮返工』」，先用積蓄應付家用等開支，「唔知可以捱到幾耐」，希望拖延到下個月去旅行。未料打工仔未有獲得網民安慰，反而鬧爆批評他未自我檢討之餘，還繼續想找同一院校的工作，「抵畀人炒」、「無錢就認真做啦」，甚至有網民猜出他工作的院校，驚訝「好少炒人，當炒多數係試用期之後嘅事」。



樓主早前被老闆叫入房，要求他自行辭職。（《IT狗》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，問「想問有冇人試過扮返工？」，他透露自己是應屆畢業生，在某院校工作，月薪逾1.8萬元，已上班3星期，最近他因錯漏多被「老闆」叫入房，表示即使他是上班3星期的新人，「但係出錯嘅情況唔係佢哋接受到嘅程度， 因為差啲 send錯咗email 同埋files 擺錯咗地方」，要求他自行辭職，只要月內遞信即會批准，如果拖到下月，「就係要佢哋出嘅解僱信」。

「扮返工」用積蓄付家用

樓主在帖文指，由於家中經濟壓力大，現時正「扮返工」，暫時用儲蓄應付生活及家用開支，正發求職信到原本工作院校的其他部門，「希望可以盡快畀新offer畀我，同埋都諗埋其他school類似嘅工」、「呢段時間真係好辛苦唔知點算，今日第二日扮返工， 唔知可以捱到幾耐」。

樓主稱還好下個月可以去旅行，又指原本公司不批准其假期。（《大叔的愛》劇照）

樓主續指，之前公司不批評他請假去旅行，「唯一好彩嘅係佢要我自己辭職， 咁啱下個月就可以去到旅行」，他已數年沒去較長的旅行，該行程有「政府大額津貼」，故不屬經濟負擔。

未過首月試用期無代通知金

有網民猜出樓主工作的院校，好奇指「好少炒人，當炒多數係試用期之後嘅事。或者好睇啲嘅，佢直程會俾返1個月糧俾你，而依1個月你根本上唔需要點做嘢」。有留言建議他暫時找兼職，「是但搵part time返住先唔駛扮得咁辛苦」，又好奇他為何不擺爛，「佢炒你要俾1個月代通知金你，白賺1個月」。隨即有網民提醒樓主只工作3星期，「（首月）試用都未過，點（有）代通知金？」。

討論時有網民猜出樓主工作的院校，驚訝「好少炒人，當炒多數係試用期之後嘅事」。（示意圖／GettyImages）

網民批樓主無反省

不過，許多人批評樓主未有反省，還繼續在同一院校找工作機會，「或者會唔會呢個工種唔合適你？睇下其他行業？」、「有無檢討下自己點解咁多甩漏，唔係既話比你轉幾多次工都無用」、「睇你講嘢講到1999咁就知你係onX仔，抵畀人炒」、「扮返工，扮咪X， 無錢就認真做啦，一係咪X返，有工你返，仲做錯晒」。

（Dcard）