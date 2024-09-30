拍拖7年教徒男友禁親熱！女生與陌生男熱舞被退婚　網民狂賀甩難

年輕男女拍拖7年非但從未有越軌，連拖手、接吻等親密行為都禁絕？外國1名女生在網上發文表示，與教徒男友早於中學時期便拍拖，對方表明不會在婚前做出任何親密接觸，故7年連拖手都禁絕接吻或牽手，更加沒有「愛愛」，惟2人準備結婚期間，卻發生「一個無可挽救的錯誤」。



皆因女生與閨密一起去旅行時，女子們與一班陌生男子跳舞，甚至一起返回酒店，過程被閨密拍下，並上載至Snapchat。雖然雙方沒有進一步發展，但男友看到片段後傷心欲絕，切斷與女友一切聯繫，甚至拜託家人退回對方的婚禮費用，婚事告吹。帖文引來網民熱烈討論，主流意見均認為樓主的男友太過極端，恭喜女子「被放生」。



年輕情侶雖然已拍拖7年，但男友禁止任何親密接觸，故2人從沒有接吻或牽手，更加沒有「愛愛」。 （資料圖片）

教徒男友不接吻、不擁抱、不愛愛

樓主在「Reddit討論區」發文表示，與男友從中學開始一起，目前已拍拖大約7年，形容男友是「超級教徒」，2人之間沒有親密接觸，別說「愛愛」，連接吻或牽手都不可以。雖然情況非常樓主感到沮喪，但雙方有共識會結婚，男友更想在18歲時立即結婚，但樓主家人不同意。其後終敲定婚事及準備婚禮，本身預計2個月內結婚，但最近樓主「犯了一個大錯」，相信令到婚事告吹。

事緣樓主與數名閨密於周末去旅行，在機場臨飛前，樓主希望獲得男友告別吻或擁抱，但男友都堅拒，理由是還未結婚，樓主一班姐妹卻起哄堅持，令到情況變得更糟，最終導致樓主和男友發生爭吵。

樓主與閨密們前往旅行時，女子們跟一班陌生男子熱舞，甚至一起返回酒店，過程被閨密拍下並上載至Snapchat，雙方沒有進一步發展，卻令樓主男友氣炸翻臉。（《喜愛夜蒲》電影劇照）

閨密拍片見證跟陌生男熱舞兼同返酒店

在一片不歡之中，樓主與姐妹照常起行，抵埗後欣賞美景，凌晨1時前往一間酒吧，樓主當時飲醉，不記得發生何事，但「姐妹們」拍片樓主跟其他陌生男子跳舞，並上載至Snapchat。她們更發布另1條短片，內容是樓主和該批陌生男子一起返回酒店。

樓主在早上醒來，見到手機滿是男友信息和未接電話，於是立即回電，男友哭訴為何樓主會這樣做。樓主知悉事件後暗叫不妙，但「姐妹們」指反應是她的男友過度，建議她澄清根本什麼都沒有發生便可。

男友拒絕見面 女生遭下逐客令

樓主急忙乘搭最早航班回家，然後直接去找男友，但對方家人告訴男方不想見她，甚至不讓她入屋。樓主唯有先向自己家人解釋事件，但由於他們已經視男友為一家人，所以都對樓主表示失望。

男友見到女友跟其他男人熱舞後狀傷心欲絕，切斷與她的聯繫，甚至拜託家人退回婚禮費用，相信婚事告吹。（示意圖／gettyimages）

男家退回費禮費用

即使過了3個星期，樓主仍然無法聯絡男友，其父母嘗試做「和事佬」，前往對方寓所解釋，惟父母事後回家時都感到非常難過，向女兒表示真的傷害了男方，父親更表現生氣，當場怪責女兒；相反母親認為不用擔心，認為只是一個很大的誤會，但男友家人甚至退回婚禮費用，擺明要取消婚事。

雖然樓主婚事告吹，但不少網民近乎一面倒恭喜她，認為其前男友太過極端，7年沒有親密接觸簡直是非人道，但亦有人覺得樓主一早知道男友對男女接觸這方面比較嚴格，認為她的確做錯。

（Reddit討論區）